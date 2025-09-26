Menu
Volkswagen met sur pause deux usines dédiées aux véhicules électriques

Publié le 26 septembre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Pour répondre à une demande jugée trop faible, le groupe Volkswagen va suspendre temporairement la production de certains de ses modèles électriques. Les usines de Zwickau et Dresde (Allemagne) seront ainsi à l'arrêt la semaine du 6 octobre 2025.
usines Volkswagen production
Le groupe Volkswagen va stopper la production des usines de Zwickau (photo) et Dresde (Allemagne) pendant une semaine à partir du 6 octobre 2025. ©Volkswagen/Oliver Killig

Stellantis ne sera pas le seul à réduire la voilure au mois d'octobre 2025. En effet, le groupe Volkswagen a annoncé stopper la production, la semaine du 6 octobre, des usines de Zwickau et de Dresde, en Allemagne. Deux sites dédiés à des modèles électriques. Même celle d'Emden, également centrée sur l'électrique, devrait réduire la cadence.

 

"Nous adaptons ainsi notre programme de production à la situation du marché", a indiqué le groupe allemand. Pourtant, les ventes de VE en Europe sont en hausse de 24,8 % depuis le début de l'année 2025, totalisant ainsi 1 132 603 immatriculations. Visiblement pas assez pour les capacités installées.

 

Le marché automobile est traversé par une "grande incertitude", avec "le conflit douanier avec les États-Unis et le débat en Allemagne sur la sortie du moteur thermique", deux facteurs qui "incitent les clients à hésiter avant d'acheter des véhicules électriques", ajoute le premier constructeur européen.

 

Porsche freine sur l’électrique au profit des véhicules thermiques et hybrides

 

Le site de Zwickau assemble les Volkswagen ID.3 et ID.5 ainsi que l'Audi Q4 e-tron. Le site de Dresde produit seulement des ID.3 mais va arrêter cette activité fin 2025, selon un accord datant de fin 2024.

 

Par ailleurs, le site d'Emden, qui produit les Volkswagen ID.4 et ID.7, a déjà réduit les horaires de travail des salariés et la production y sera également interrompue plusieurs jours au cours des prochaines semaines, rapporte l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier.

 

L'hémorragie se poursuit chez les équipementiers allemands

 

Une mauvaise nouvelle de plus pour l'Allemagne automobile. Rappelons que le groupe Volkswagen prévoit la suppression de 35 000 emplois d'ici 2030, soit 29 % de ses effectifs dans le pays, mais sans fermeture d'usine ni licenciements économiques.

 

Il y a quelques jours, le premier équipementier mondial, Bosch, a annoncé la suppression de 13 000 postes supplémentaires, soit un dixième de ses effectifs en Allemagne, évoquant également la faible demande pour les véhicules électriques.

 

Début septembre, Ford avait également fait savoir qu'il allait supprimer jusqu'à 1 000 postes dans son usine de Cologne, dédiée à l'électrique. (avec AFP)

