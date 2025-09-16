Ford sacrifie à nouveau des postes à Cologne faute d'une demande suffisante en électrique
Publié le 16 septembre 2025
Quelques jours après le salon de Munich, où Ford fêtait notamment son siècle de présence en Allemagne, le constructeur vient d'annoncer 1 000 nouvelles suppressions de postes dans son usine de Cologne. Précisant qu'il offrira des indemnités de départ volontaire.
Ford explique sa décision dans un communiqué : "En Europe, la demande de voitures électriques reste bien en deçà des prévisions de l'industrie."
En conséquence, le constructeur compte réduire la cadence de production à partir de janvier 2026 dans sa dernière usine allemande encore activité.
Cette nouvelle annonce s'ajoute aux 2 900 suppressions de postes déjà annoncées en 2024 et devant intervenir d'ici 2027.
Le groupe américain venait en outre de conclure cet été un accord avec les salariés de Cologne, incluant indemnités de départ, temps partiel en fin de carrière et retraite progressive. L'orientation future de l'usine restait alors "incertaine", selon le syndicat IG Metall.
Au terme de la nouvelle réduction d'effectifs, Ford ne comptera plus qu'environ 7 600 employés à Cologne, d'après le quotidien populaire Bild. À la fin de la décennie précédente, ils étaient environ 20 000. Ford a déjà mis fin en 2025 à l'activité de son usine de Saarlouis, qui produisait la Ford Focus.
L'automobile vit définitivement une mauvaise passe en Allemagne. Volkswagen, Audi ou encore Porsche ont annoncé des réductions d'effectifs. Sans parler des équipementiers qui vivent une véritable hémorragie. (avec AFP)
Sur le même sujet
Vos commentaires
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.
Chronique d'une mort annoncée: à force de s'en remettre aux US sur le plan opérationnel (qui ne connaissent rien au marché européen) Ford en France multiplie les con...
Ils ont tué la gamme VP (...et ils veulent rescuciter la FIesta aprés l'avoir massacrée...)
Ils ne vendent pas un vehicules electrique
Ils vendent plus de VU que de VP
En clair, ils sont morts
Il y a bcp de gens que cette incurie rend triste
C'était notre vie
Marc LASNIER