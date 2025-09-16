Ford sacrifie à nouveau des postes à Cologne faute d'une demande suffisante en électrique

Publié le 16 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Face à une demande insuffisante en véhicules électriques en Europe, l'usine de Cologne, qui produit les Ford Explorer et Capri, réduira encore la voilure. Aux 2 400 emplois déjà en voie de suppressions, 1 000 nouveaux viennent s'y ajouter.

Ford vient d'annoncer la suppression de 1 000 nouveaux postes dans son usine allemande de Cologne. ©IAA Mobility

