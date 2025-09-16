Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Ford sacrifie à nouveau des postes à Cologne faute d'une demande suffisante en électrique

Publié le 16 septembre 2025

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Face à une demande insuffisante en véhicules électriques en Europe, l'usine de Cologne, qui produit les Ford Explorer et Capri, réduira encore la voilure. Aux 2 400 emplois déjà en voie de suppressions, 1 000 nouveaux viennent s'y ajouter.
Ford suppressions d'emplois
Ford vient d'annoncer la suppression de 1 000 nouveaux postes dans son usine allemande de Cologne. ©IAA Mobility

Quelques jours après le salon de Munich, où Ford fêtait notamment son siècle de présence en Allemagne, le constructeur vient d'annoncer 1 000 nouvelles suppressions de postes dans son usine de Cologne. Précisant qu'il offrira des indemnités de départ volontaire.

 

Ford explique sa décision dans un communiqué : "En Europe, la demande de voitures électriques reste bien en deçà des prévisions de l'industrie."

 

En conséquence, le constructeur compte réduire la cadence de production à partir de janvier 2026 dans sa dernière usine allemande encore activité.

 

Ford annonce un plan de suppression de 4 000 postes en Europe

 

Cette nouvelle annonce s'ajoute aux 2 900 suppressions de postes déjà annoncées en 2024 et devant intervenir d'ici 2027.

 

Le groupe américain venait en outre de conclure cet été un accord avec les salariés de Cologne, incluant indemnités de départ, temps partiel en fin de carrière et retraite progressive. L'orientation future de l'usine restait alors "incertaine", selon le syndicat IG Metall.

 

Comment Ford transforme son outil industriel pour s'installer durablement dans l'électrique

 

Au terme de la nouvelle réduction d'effectifs, Ford ne comptera plus qu'environ 7 600 employés à Cologne, d'après le quotidien populaire Bild. À la fin de la décennie précédente, ils étaient environ 20 000. Ford a déjà mis fin en 2025 à l'activité de son usine de Saarlouis, qui produisait la Ford Focus.

 

L'automobile vit définitivement une mauvaise passe en Allemagne. Volkswagen, Audi ou encore Porsche ont annoncé des réductions d'effectifs. Sans parler des équipementiers qui vivent une véritable hémorragie. (avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Bosch n'en finit plus de tailler dans ses effectifs

Bosch n'en finit plus de tailler dans ses effectifs

Essai Ford Ranger PHEV : l'e-Power Ranger

Essai Ford Ranger PHEV : l'e-Power Ranger

L'équipementier japonais Musashi va fermer deux usines en Allemagne

L'équipementier japonais Musashi va fermer deux usines en Allemagne

Le chancelier Friedrich Merz au soutien de l'automobile allemande

Le chancelier Friedrich Merz au soutien de l'automobile allemande

La révolte de l'automobile européenne s'organise au salon de Munich

La révolte de l'automobile européenne s'organise au salon de Munich

Recharge publique : Ford se rapproche d'Octopus Energy et dépasse le million de bornes

Recharge publique : Ford se rapproche d'Octopus Energy et dépasse le million de bornes

Vos commentaires

  1. Chronique d'une mort annoncée: à force de s'en remettre aux US sur le plan opérationnel (qui ne connaissent rien au marché européen) Ford en France multiplie les con...

    Ils ont tué la gamme VP (...et ils veulent rescuciter la FIesta aprés l'avoir massacrée...)

    Ils ne vendent pas un vehicules electrique

    Ils vendent plus de VU que de VP
    En clair, ils sont morts

    Il y a bcp de gens que cette incurie rend triste
    C'était notre vie

    Marc LASNIER

Laisser un commentaire

cross-circle