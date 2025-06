20 000 salariés sur le départ chez Volkswagen

Le constructeur allemand a acté le départ de près de 20 000 salariés d’ici à 2030. Volkswagen est encore loin du compte puisque la jauge a été fixée à 35 000 suppressions d’emplois dans le cadre du plan social conclu fin 2024.

Environ 20 000 salariés de Volkswagen ont accepté à ce jour de quitter l'entreprise. ©AdobeStock-vejaa

Environ 20 000 salariés de Volkswagen ont accepté à ce jour de quitter l'entreprise dans le cadre d'un vaste plan d'économies négocié pour tenter de relancer la compétitivité du constructeur allemand, a indiqué un responsable du groupe.

"Les premières mesures de l'accord [social] sur l'avenir de Volkswagen conclu fin 2024 portent leurs fruits et nous sommes sur la bonne voie", a déclaré Gunnar Kilian, membre du directoire de Volkswagen, lors d'une réunion du personnel à Wolfsburg, la plus grande usine de la marque.

Il a précisé qu'"environ 20 000 départs de l'entreprise d'ici 2030 étaient déjà contractuellement fixés", sans donner de détails financiers. Volkswagen va supprimer en tout 35 000 emplois en Allemagne d'ici 2030, soit près de 30 % de ses effectifs dans le pays, sans recourir à des licenciements secs ni à des fermetures d'usines.

1,5 milliard d'économies par an

Fragilisé par la concurrence chinoise et un virage électrique laborieux, le fabricant de l'ID.7 a été contraint de réduire sa présence industrielle en Allemagne, un symbole fort dans une économie en perte de vitesse.

Ce plan, conclu après des mois de tensions avec les syndicats, doit permettre de réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies par an via la baisse des coûts salariaux et la réduction progressive des effectifs.

"Nous accélérons notre transformation grâce aux progrès mesurables réalisés sur les coûts de production à Wolfsburg", l'usine historique de la marque, et à "la réduction des effectifs socialement responsable sur les six sites allemands de Volkswagen", a également déclaré Gunnar Kilian.

Le plan prévoit aussi le report de certaines primes et un gel des salaires en 2025 et 2026. À la place, une augmentation salariale de 5 % sera versée en deux étapes dans un fonds destiné notamment à financer des modèles de temps de travail flexibles. Enfin, les salariés ont accepté la fin de la production de la Golf à Wolfsburg, qui sera transférée au Mexique. (avec AFP)