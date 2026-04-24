Le groupe Volkswagen se désengage totalement de Bugatti

Entré dans l’aventure en 1998, le groupe Volkswagen met fin aujourd’hui à près de 30 ans de participation dans la marque Bugatti. Le constructeur allemand, qui détenait 45 % de la coentreprise Bugatti-Rimac et 20,6 % du groupe Rimac via sa filiale Porsche, vient en effet d’annoncer avoir cédé l’ensemble de ses parts à un consortium mené par HOF Capital, une société d'investissement new-yorkaise.

Ce consortium comprend BlueFive Capital, son principal investisseur, ainsi qu'un groupe d'investisseurs institutionnels américains et européens. Le groupe Rimac, qui détient 55 % du capital depuis 2021, reste quant à lui actionnaire majoritaire de la coentreprise Bugatti-Rimac.

"En créant cette coentreprise avec le groupe Rimac, nous avons posé les fondements de l’avenir de Bugatti. Investisseur de la première heure dans le groupe Rimac, Porsche a largement contribué au développement de Rimac Technology, qui est devenu un équipementier automobile de premier plan", a déclaré dans un communiqué Michael Leiters, directeur général de Porsche.

Qui poursuit : "La vente de notre participation témoigne de notre volonté de recentrer Porsche sur son cœur de métier. Nous tenons à remercier Mate Rimac et son équipe pour leur collaboration constructive et empreinte de confiance au cours des dernières années."

Le rachat des parts de Porsche devrait être effectif avant la fin de l’année 2026. Une fois l'opération finalisée, le groupe Rimac prendra donc le contrôle de Bugatti-Rimac et nouera un partenariat stratégique avec HOF Capital afin de soutenir la croissance de la marque. À la suite de la revente des parts de Porsche, HOF Capital deviendra également le principal actionnaire du groupe Rimac, aux côtés de Mate Rimac, fondateur de la marque croate et directeur général de Bugatti-Rimac.

"Porsche a été un partenaire essentiel et nous lui sommes profondément reconnaissants de son rôle dans la création de Bugatti Rimac. Grâce aux solides fondations que son soutien a posées, nous disposons désormais d’une structure qui nous permet de concrétiser encore plus rapidement notre vision à long terme. Nous nous réjouissons de collaborer avec nos nouveaux partenaires", a réagi de son côté Mate Rimac.