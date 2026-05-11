Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Porsche supprime 500 emplois supplémentaires

Publié le 11 mai 2026

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Porsche poursuit sa réorganisation stratégique avec la fermeture de trois filiales, dont Cellforce, sa branche de batteries haute performance. Plus de 500 postes vont être supprimés, sur fond de recentrage du constructeur sur ses activités historiques et les motorisations hybrides et thermiques.
porsche licenciements
Porsche annonce 500 nouvelles suppressions d'emplois, notamment avec la fermeture de Cellforce. ©Porsche

Porsche a annoncé la fermeture prévue de trois filiales, dont Cellforce, spécialisée dans les batteries haute performance, ce qui va entraîner plus de 500 suppressions de postes.

 

Ces décisions prises par le directoire et le conseil de surveillance de Porsche s'inscrivent "dans le cadre de la réorientation stratégique du groupe", pour recentrer le fabricant de la 911 sur son "cœur de métier", selon un communiqué. Cellforce va être fermée, ce qui concerne 50 emplois, car elle ne "dispose plus de perspectives jugées suffisamment viables".

 

Arrêt des vélos électriques

 

Porsche a annoncé un revirement stratégique l'an dernier en remettant l'accent sur des motorisations hybrides et thermiques, ayant constaté que la transition vers la mobilité électrique était nettement plus lente que prévu dans le monde. Cette filiale n'opérait plus que de la recherche et du développement depuis l'arrêt de la production de batteries l'été dernier, qui avait déjà conduit au licenciement de centaines de salariés.

 

La marge opérationnelle de Porsche s’effondre à 1,1 % en 2025

 

Une autre fermeture concerne la filiale Porsche eBike Performance qui avait été créée pour développer et commercialiser des systèmes de propulsion haut de gamme pour vélos électriques. La fermeture des sites d'Ottobrunn, près de Munich, et de Zagreb, en Croatie, concerne environ 350 salariés.

 

Dernière victime d'un environnement de marché qui a changé, la filiale Cetitec, développant des logiciels spécialisés dans la communication de données pour Porsche et l'ensemble du groupe Volkswagen, va aussi fermer, environ 60 salariés en Allemagne et 30 en Croatie vont perdre leur poste.

 

Déjà 1 900 emplois supprimés

 

Sous pression pour réduire ses charges opérationnelles, Porsche avait annoncé en avril la cession de ses participations dans la coentreprise Bugatti Rimac, produisant les automobiles parmi les plus chères et rapides au monde, et la holding Rimac Group.

 

Porsche avait annoncé début 2025 se séparer de 1 900 emplois dans d'autres activités, sur 42 000 salariés dans le monde. Le constructeur prévoyait alors de réduire ses effectifs de 15 % d'ici 2029, en évitant les départs contraints. (avec AFP)

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Le groupe Volkswagen se désengage totalement de Bugatti

Le groupe Volkswagen se désengage totalement de Bugatti

La holding Porsche investit 100 millions d’euros dans un fonds dédié à la défense

La holding Porsche investit 100 millions d’euros dans un fonds dédié à la défense

La marge opérationnelle de Porsche s’effondre à 1,1 % en 2025

La marge opérationnelle de Porsche s’effondre à 1,1 % en 2025

Porsche en zone de turbulences

Porsche en zone de turbulences

Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France

Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France

Volkswagen affiche une perte nette d’un milliard d’euros au troisième trimestre 2025

Volkswagen affiche une perte nette d’un milliard d’euros au troisième trimestre 2025

Laisser un commentaire

cross-circle