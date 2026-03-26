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Constructeurs

La holding Porsche investit 100 millions d’euros dans un fonds dédié à la défense

Publié le 26 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Porsche SE a annoncé un investissement de 100 millions d’euros dans un fonds dédié à la défense. La holding du constructeur mise sur le fort potentiel de croissance du secteur et sur le développement de technologies stratégiques en Europe.
Porsche défense
La holding de Porsche a investi 100 millions d'euros dans un fonds d'investissement consacré à la défense. ©AdobeStock/Lightspruch

Dans un contexte de tensions internationales, Porsche SE voit dans la défense un nouveau moteur de croissance. La holding du constructeur, qui possède la majorité des parts du groupe Volkswagen, a annoncé le jeudi 26 mars 2026 avoir investi 100 millions d'euros dans le fonds de défense de la société d'investissement DTCP (Deutsche Telekom Capital Partners) début 2026. La holding a dit dans un communiqué vouloir contribuer "à la souveraineté technologique de l'Europe".

 

Face aux bouleversements géopolitiques mondiaux, le Vieux Continent veut investir massivement pour être moins dépendant du reste du monde dans des technologies clés. Selon Porsche SE, l'investissement se concentre "sur les start-up technologiques européennes du secteur de la défense, notamment dans les domaines des solutions logicielles, de la cyberdéfense, de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes".

 

La marge opérationnelle de Porsche s’effondre à 1,1 % en 2025

 

La holding a dit percevoir "un potentiel de croissance considérable dans le secteur de la défense et de la sécurité". Porsche SE a déjà investi dans des sociétés comme Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, et Quantum Systems, un fabricant allemand de drones. 

 

D’autres constructeurs s’y intéressent

 

Volkswagen serait, de son côté, en discussion avec la société Rafael Advanced Defence Systems qui a conçu le Dôme de fer israélien, pour convertir la fabrication de voitures de son usine d'Osnabrück (Allemagne de l'Ouest) en production de systèmes de défense antimissile, selon un article du Financial Times publié le 24 mars 2026.

 

Interrogé par l'AFP à ce sujet, un porte-parole de Volkswagen a indiqué que le groupe "continue d'examiner des perspectives viables pour le site d'Osnabrück après la fin de la production actuelle prévue en 2027", tout en disant "exclure catégoriquement toute production d'armements à l'avenir".

 

Renault s’associe à Turgis Gaillard pour produire des drones militaires en France

 

Rappelons que Renault s’est également lancé dans le domaine de la défense en annonçant sa volonté de s’impliquer dans la production de drones militaires. Le groupe français a ainsi annoncé, en février 2026, qu’il serait en capacité de produire jusqu’à 600 unités par mois. Dans un contexte géopolitique complexe, la défense pourrait constituer un eldorado pour les constructeurs. (Avec AFP)

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