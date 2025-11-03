Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France

Publié le 3 novembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ < 1 min de lecture

Dans l'organigramme de Porsche France depuis 2008, Dominik Gruber continue d'évoluer au sein de l'entreprise. Après sept années au marketing, il est depuis le 1er novembre 2025 à la tête des ventes.

Dominik Gruber est le nouveau directeur des ventes de Porsche France depuis le 1er novembre 2025. ©Porsche/Alexis Goure

