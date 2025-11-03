Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France
Publié le 3 novembre 2025
■Par Christophe Jaussaud
Dans l'organigramme de Porsche France depuis 2008, Dominik Gruber continue d'évoluer au sein de l'entreprise. Après sept années au marketing, il est depuis le 1er novembre 2025 à la tête des ventes.
Dominik Gruber est le nouveau directeur des ventes de Porsche France depuis le 1er novembre 2025. ©Porsche/Alexis Goure
Après sept années à la tête du marketing de Porsche France, Dominik Gruber a pris, le 1er novembre 2025, la direction des ventes. Il succède à Laurent Carémantrant qui a rejoint la marque Volkswagen.
Diplômé de Kedge Business School Bordeaux et de l’université de Portsmouth, au Royaume-Uni, Dominik Gruber, de nationalité allemande, a débuté sa carrière automobile chez BMW France en 2005.
Il rejoint Porsche France en 2008 en prenant la tête du département presse et relations publiques. Dix ans plus tard, en 2018, il devient chef du département marketing. Fonction qu'il occupait jusqu'ici.
Dans ses nouvelles fonctions, Dominik Gruber reportera à Jens Puttfarcken, le président de Porsche France.
