Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Dominik Gruber nommé directeur des ventes de Porsche France

Publié le 3 novembre 2025

Par Christophe Jaussaud
< 1 min de lecture
Dans l'organigramme de Porsche France depuis 2008, Dominik Gruber continue d'évoluer au sein de l'entreprise. Après sept années au marketing, il est depuis le 1er novembre 2025 à la tête des ventes.
nomination Dominik Gruber Porsche France
Dominik Gruber est le nouveau directeur des ventes de Porsche France depuis le 1er novembre 2025. ©Porsche/Alexis Goure

Après sept années à la tête du marketing de Porsche France, Dominik Gruber a pris, le 1er novembre 2025, la direction des ventes. Il succède à Laurent Carémantrant qui a rejoint la marque Volkswagen.

 

Michael Leiters remplace Oliver Blume à la tête de Porsche

 

Diplômé de Kedge Business School Bordeaux et de l’université de Portsmouth, au Royaume-Uni, Dominik Gruber, de nationalité allemande, a débuté sa carrière automobile chez BMW France en 2005.

 

Il rejoint Porsche France en 2008 en prenant la tête du département presse et relations publiques. Dix ans plus tard, en 2018, il devient chef du département marketing. Fonction qu'il occupait jusqu'ici.

 

VGRF : Porsche Roissy renaît de ses cendres

 

Dans ses nouvelles fonctions, Dominik Gruber reportera à Jens Puttfarcken, le président de Porsche France.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Pierre-Martin Bos quitte Kia Europe pour diriger Zero Motorcycles

Pierre-Martin Bos quitte Kia Europe pour diriger Zero Motorcycles

Volkswagen affiche une perte nette d’un milliard d’euros au troisième trimestre 2025

Volkswagen affiche une perte nette d’un milliard d’euros au troisième trimestre 2025

Skoda France : Meriem Lahssen succède à Quentin Fouvez

Skoda France : Meriem Lahssen succède à Quentin Fouvez

RCI Banque : Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy à la présidence du conseil d’administration

RCI Banque : Patrick Claude succède à Gianluca De Ficchy à la présidence du conseil d’administration

Porsche : la rentabilité en chute libre

Porsche : la rentabilité en chute libre

Arnaud Ribault en charge des ventes mondiales d'Opel

Arnaud Ribault en charge des ventes mondiales d'Opel

Laisser un commentaire

cross-circle