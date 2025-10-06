VGRF : Porsche Roissy renaît de ses cendres

Après un incendie et deux ans et demi de travaux, la concession de la marque allemande de Saint-Witz (95), détenue par VGRF, ressuscite aux couleurs des nouveaux standards de Destination Porsche.

Porsche Roissy reprend les standards de Destination Porsche. ©VGRF

Après deux ans et demi de travaux, la concession Porsche à Saint-Witz (95), détenue par VGRF et connue sous le nom de Porsche Roissy, a été inaugurée en grandes pompes le 3 octobre 2025. "Cela a été une dure épreuve, mais nous avons su la surmonter", présente Mohamed Harkat, directeur du site.

En mai 2022, la concession prend feu. En l'espace de quelques heures, les bâtiments et une trentaine de voitures sont ravagés par les flammes. "Il nous a fallu tout reconstruire, continuer à recevoir les clients et assurer l'après-vente", poursuit le directeur du site. Après quelques mois dans des Algeco, la concession a trouvé refuge dans des anciens hangars de réparation d'avions, au Bourget (93), dans des conditions de travail assez difficiles.

"Avec le recul, nous nous sommes aperçus que ces difficultés ont fait monter en compétences nos équipes et nous ont permis d'accélérer notre transformation", explique Mohamed Harkat. La concession de 2 000 m², qui repose sur un terrain de 11 000 m², est en effet passée aux nouvelles normes Destination Porsche, "l'une des cinq en France, après celles de Bordeaux (33), Bayonne (64), Poissy (78) et Clermont-Ferrand (63)." Ce nouveau standard répond à la stratégie mise en place par le constructeur allemand de transformer ces concessions en un lieu de vie.

En parallèle, Porsche Roissy a ouvert un hall d'exposition de 800 m² pour les véhicules d'occasion et dispose désormais de 150 places de parking au lieu d'une soixantaine avant l'incendie. Au total, les travaux ont représenté une enveloppe de neuf millions d'euros. Le site, qui emploie 48 collaborateurs, commercialise 230 véhicules neufs et autant d'occasion et réalise 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Porsche Roissy est la première concession des quatre sites de la marque allemande détenus par VGRF à répondre aux nouvelles normes. Pour les centres de Lille (59), de Lyon (59) et de Montélimar (26), la transformation aura bien lieu mais aucune date n'a été encore communiquée.