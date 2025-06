VGRF réorganise son département dédié aux ventes flottes

La filiale française de Porsche Holding revoit l’organisation de sa cellule dédiée aux flottes. Celle-ci prend désormais le nom de VGRF Business Solutions et aura pour objectif d’améliorer la coordination entre les différents services et d’optimiser les processus internes.

Patrice Orna, directeur général de VGRF, a présenté la nouvelle organisation de sa cellule fleet aux clients et aux partenaires. ©Clément PRAT–VGRF Grand Paris

Volkswagen Group Retail France (VGRF) affine sa stratégie BtoB. En effet, face au déploiement généralisé du dispositif Fleet Agency au sein du réseau de distribution du groupe Volkswagen en France, la filiale française de Porsche Holding se voit obligée de réajuster l’organisation de son département dédié aux ventes flottes. Lancée en 2020 sous l’appellation VGRF Fleet, l’entité adopte désormais le nom de VGRF Business Solutions.

"Sur nos 38 485 livraisons de 2024, 25 % du volume a été livré via le dispositif Fleet Agency. Nous avons donc décidé de nous y adapter et de travailler sur la mise en place d’une nouvelle organisation pour notre activité fleet. Baptisée VGRF Business Solutions, elle se traduit notamment par l’arrivée d’une nouvelle équipe qui sera pleinement dévouée à la satisfaction de nos clients", explique Patrice Orna, directeur général de VGRF, premier distributeur des marques du groupe Volkswagen en France.

Plus de cohésion entre les équipes

Présentée aux clients et aux partenaires de VGRF, cette nouvelle organisation de l’activité BtoB vise à améliorer la coordination entre les différents services et à optimiser les processus internes. Initialement composée de deux équipes, une première de responsables grands comptes (front office), et une seconde de back office, la cellule fleet se voit ainsi renforcée par l’arrivée d’une troisième équipe (middle office), qui fera donc le lien entre les deux précédentes.

Cette nouvelle équipe, composée d’attachés commerciaux, servira donc de support et de soutien administratif aux responsables grands comptes, qui seront désormais pleinement dédiés à la clientèle. De leur côté, les attachés commerciaux s’occuperont du suivi du portefeuille des clients, en répondant à leurs questions et à leurs attentes. Enfin, l’équipe back office sera quant à elle toujours responsable de la saisie des commandes.

Au-delà des gains organisationnels, cette réorganisation vise également à favoriser une meilleure cohésion entre les collaborateurs. "Seul on va vite, ensemble on va plus loin", rappelle Jean-Philippe Juvin, directeur de VGRF Business Solutions, convaincu que cette nouvelle organisation renforcera l'engagement et le bien-être des équipes. Qui poursuit : "Nous posons les bases d'une structure plus agile, capable de mieux répondre aux attentes de nos clients et aux enjeux du marché. Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre volonté d'innover en permanence et d'optimiser nos services pour rester à la pointe du secteur."