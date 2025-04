VGRF se lance dans le rétrofit

Le premier distributeur en France des marques du groupe Volkswagen VGRF s'allie avec la société REV Mobilities pour intégrer dans son offre des kits de rétrofit pour une partie de sa gamme.

VGRF va commercialiser des T6 rétrofités par la solution REV Mobilities. ©VW

VGRF, premier distributeur des marques du groupe Volkswagen en France, et la société REV Mobilities viennent de s’associer afin de commercialiser des kits de conversion rétrofit électrique pour toutes les marques du constructeur allemand. Dans un premier temps, cette offre de rétrofit est uniquement disponible sur le T6 de Volkswagen Utilitaires, destiné aux clients professionnels.

Mais les ambitions sont importantes. Ce projet prévoit de développer, dans les trois prochaines années, douze solutions "plateformes" pour les véhicules particuliers et utilitaires parmi les modèles les plus demandés au sein des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Cupra. Le distributeur compte commercialiser des kits incluant des offres de financement et de garantie constructeur. En parallèle, VGRF envisage de former et d'agréer les centaines de techniciens et mécaniciens des 65 sites du groupe.

"Il est important pour nous, VGRF, (...) d’étudier et de proposer des alternatives de mobilité permettant une économie circulaire et durable, a indiqué Stéphane Orna, à la tête de VGRF. En proposant un Transporter rétrofité, VGRF va ainsi offrir une solution aux sociétés possédant des utilitaires Volkswagen dont la durabilité n’est plus à prouver."

Cette alternative rétrofit constitue un nouveau relais de croissance pour l’activité retail et les ateliers du réseau. "Volkswagen et ses différentes marques sont le plus gros constructeur européen et ont produit des millions de véhicules appréciés par leurs propriétaires, qu’ils souhaitent transformer en véhicules électriques, a ajouté Arnaud Pigounides, président de REV Mobilities. Cet ambitieux partenariat entre REV et VGRF confirme que le rétrofit est à la fois la solution à la fin du mois et à la fin du monde."