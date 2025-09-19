Le commerce et le réseau Volkswagen en France sous la direction de Laurent Carémantrant

Publié le 19 septembre 2025 ■ Par Catherine Leroy ■ < 1 min de lecture

À compter du 1er novembre 2025, Laurent Carémantrant est nommé chef de département Commerce et Réseaux de la marque Volkswagen en France. Il remplace à ce poste Antony Perier qui quitte le groupe.

Dès le 1er novembre 2025, le commerce et réseau de la marque Volkswagen seront placés sous la responsabilité de Laurent Carémantrant. Entré dans le groupe il y a plus de vingt ans, il y a exercé différentes responsabilités : management des actions commerciales et de la distribution chez Volkswagen Véhicules Utilitaires, chef de district pour Audi, puis chef de région pour la marque Volkswagen. Anthony Perier devient directeur des ventes de BYD France De février 2014 à juin 2016, il a dirigé la filiale de distribution des sites parisiens regroupant Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen Véhicules Utilitaires. Il a ensuite occupé, de juillet 2016 à novembre 2019, le poste de chef du département commerce de Seat France. Depuis décembre 2019, Laurent Carémantrant était directeur des ventes et du développement réseau chez Porsche France, où il a piloté la croissance des ventes entre 2020 et 2024, ainsi que le plan de consolidation du réseau et le lancement de la nouvelle identité visuelle des concessions "Destination Porsche".

