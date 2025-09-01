Anthony Perier devient directeur des ventes de BYD France

Publié le 1 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

BYD France accueille Anthony Perier au poste de directeur des ventes, à compter du 1er septembre 2025. Cet ancien de chez Volkswagen aura pour mission de développer le réseau et la performance commerciale de la marque dans l’Hexagone.

Anthony Perier est le nouveau directeur des ventes de BYD France. ©BYD

Depuis le 1er septembre 2025, Anthony Perier est le nouveau directeur des ventes de BYD France. Fort d’une solide expérience en stratégie réseau et en performance commerciale acquise au sein de grands groupes automobiles, il devra, dans ses nouvelles fonctions, assurer le développement de la marque sur le marché français. "Nous sommes ravis d’accueillir Anthony Perier au sein de nos équipes en tant que directeur des ventes", déclare Emmanuel Bret, directeur général adjoint de BYD France. Qui poursuit : "Son expertise reconnue dans le développement du réseau et la performance commerciale sera précieuse pour accompagner notre ambition de devenir un acteur majeur de la mobilité durable en France." Michaël Martinez rejoint le service de presse de BYD France Avant de rejoindre BYD France, Anthony Perier a passé plus de sept ans au sein du groupe Volkswagen France et 18 années au sein de Mercedes-Benz France. Chez ce dernier, il a exercé différentes fonctions transverses, de direction commerciale et de direction de sites, lui permettant d’acquérir une expertise solide de la distribution automobile. En 2018, il rejoint Volkswagen Group France, où il prend la responsabilité du département commerce véhicules d’occasion, incluant le management de la performance réseau et le remarketing. En 2019, il est nommé au sein de la marque Skoda France en qualité de directeur commerce et réseau. Il rejoint ensuite la marque Volkswagen en France en janvier 2024 en qualité de directeur commerce et réseau également, poste qu’il occupait jusqu’à ce jour.

