Michaël Martinez rejoint le service de presse de BYD France

Le constructeur chinois nomme Michaël Martinez à la tête des relations presse de sa filiale française, avec pour mission de développer l’image des marques BYD et Denza.

Michaël Martinez est nommé chargé de la communication chez BYD France. ©BYD

La filiale française de BYD accueille Michaël Martinez en tant que responsable des relations presse de sa filiale en France. Diplômé d’un master II de la Business school de Montpellier et d’un Master of business administration (MBA) d’Alliant international university (San Diego, États-Unis), il a débuté sa carrière en 2015 en tant que chargé de communication et de publicité digitale chez Kia France.

En 2017, il rejoint Porsche France en qualité de chargé de relations presse et publiques. Depuis 2022, il occupait le poste de responsable presse produit au sein de Volkswagen Group France pour les marques Volkswagen et Volkswagen Utilitaires.

Dans le cadre de ses fonctions, Michaël Martinez aura notamment en charge le développement en France de l’image des marques BYD et Denza à travers l’ensemble des activités de communication presse et relations publiques.