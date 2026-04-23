Pierre Ragues élu président de la FFSA

Pierre Ragues est le nouveau président de la Fédération française du sport automobile (FFSA). Il a été élu pour un mandat de deux ans par l’assemblée élective du 22 avril 2026, qui s’est tenue à la Maison de l’Artisanat à Paris (75).

Cet ancien pilote, qui a notamment participé à douze reprises aux 24 Heures du Mans, est aussi connu pour son poste de directeur général du groupe Ragues, une entreprise familiale qui a bâti sa réputation sur sa maîtrise de la distribution de pièces détachées.

"C’est avec beaucoup de fierté et de responsabilité que j’aborde cette nouvelle mission à la tête de la Fédération française du sport automobile", a réagi le principal intéressé à la suite de son élection.

Avant de poursuivre : "Je souhaite rassembler l’ensemble des acteurs de notre sport autour d’un projet fédérateur, alliant respect de notre héritage et volonté de renouveau, afin de rendre le sport automobile toujours plus accessible, moderne et tourné vers ses licenciés".

Sortie de crise pour la FFSA ?

Pierre Ragues a donc été élu avec 1 817 voix, contre 1 440 voix pour l’ancien président Pierre Gosselin. Pour rappel, ce dernier avait été révoqué de son poste à l’issue d'une assemblée générale extraordinaire qui s’était tenue le 24 mars 2026.

La raison ? Pierre Gosselin, alors président de l’institution depuis l’été 2024, avait réuni, au début du mois de mars 2026, un comité directeur dans le but de réformer la fédération et de changer le mode de gouvernance.

"J’ai progressivement mesuré que les instances de la FFSA étaient inutilement complexes, opaques et parfois contraires à ses intérêts", avait-il alors indiqué dans un communiqué. Pierre Gosselin mettait notamment en cause ses deux prédécesseurs, Jacques Régis (1997-2007) et Nicolas Deschaux (2007-2024).

Dans le texte, il affirmait également avoir "déposé une plainte pénale pour des agissements suspects des anciens dirigeants à l'origine de cette opacité et bénéficiaires d'avantages et de positions qui interrogent."

En réaction et à la suite de sa révocation, le ministère des Sports avait annoncé, à la fin du mois de mars 2026, avoir saisi la justice et décidé de mener une inspection générale pour éclaircir cette histoire. Le rapport final doit être rendu d’ici à la fin du mois de juin.

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Équipe, Pierre Gosselin avait déclaré : "En décidant de m'attaquer au système de fonctionnement opaque et quasi mafieux de l'ancien président de la FFSA, Jacques Régis, je savais les risques que je prenais, mais la probité de notre sport et la transparence à l'égard des 50 000 licenciés méritaient ce combat."

Avant d’ajouter : "J'espère, du plus profond de ma passion pour ce sport, que l'inspection générale du ministère des Sports et la justice feront la lumière sur les pratiques et les flux financiers entre notre fédération et ses anciens dirigeants considérant la fédération comme leur bien propre."

Le nouveau président de la FFSA, Pierre Ragues, aura donc pour première mission d’apaiser les tensions d’une institution en crise, et qui est manifestement également divisée, comme en témoignent les résultats de l’élection.