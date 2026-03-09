Règlements de comptes à FFSA Corral !

Ambiance tendue à la FFSA, la Fédération française du sport automobile, depuis le début du mois de mars 2026.

Dans un premier temps, 31 des 42 membres de l'assemblée générale de la FFSA ont demandé, par voie de communiqué, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 24 mars 2026. L'ordre du jour : révoquer le comité directeur et le président de la fédération.

Dans la foulée, Pierre Gosselin, président de la FFSA depuis 2024, a réuni un comité directeur et annoncé qu'il voulait réformer la fédération pour en changer le mode de gouvernance.

"J’ai progressivement mesuré que les instances de la FFSA étaient inutilement complexes, opaques et parfois contraires à ses intérêts", a indiqué le président dans un communiqué.

Deux plaintes contre les anciens présidents

Le président actuel met notamment en cause ses deux prédécesseurs, Jacques Régis (1997-2007) et Nicolas Deschaux (2007-2024).

Dans le texte, il annonce également avoir "déposé une plainte pénale pour des agissements suspects des anciens dirigeants à l'origine de cette opacité et bénéficiaires d'avantages et de positions qui interrogent."

Une seconde plainte a été déposée contre Jacques Régis. "Mon engagement pour la probité et la légalité de la FFSA n’est visiblement pas du goût de tous mes prédécesseurs et je me vois obligé, ce jour, de porter plainte contre Jacques Régis pour menaces, intimidation, dénonciation calomnieuse et diffamation", a-t-il encore ajouté.

Une plainte contre le président actuel

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Pierre Gosselin précise les choses : "J'ai hérité d'un système de gouvernance opaque et illégal. Le comité directeur a été vidé de sa substance. Il ne s'y passe plus rien. Avant, c'était la seule instance dirigeante de la fédération, qui décidait et qui validait."

Selon lui, les décisions se prennent finalement dans deux entités (CLA : commission des ligues automobiles et CLK : commission des ligues karting) qui n'ont aucune base juridique puisqu'elles ne figurent pas dans les statuts.

À l'image d'une partie de ping-pong, les membres de l'assemblée générale ont réagi aux déclarations de Pierre Gosselin dans le quotidien sportif en pointant notamment le fait que les statuts incriminés ont été votés alors que Pierre Gosselin était secrétaire général de l'institution.

Dans ce même communiqué, ils annoncent aussi le dépôt d'une plainte contre Pierre Gosselin pour "abus de confiance, détournement de fonds et dénonciation calomnieuse."

Grosse ambiance à la FFSA…