Renault : Viry jusqu'à la lie ?

L'avenir du site Renault de Viry-Châtillon (91), devenu l'Hypertech Alpine en 2024, semble encore loin d'être assuré. Le maire de la ville, Jean-Marie Vilain, affirme même que le constructeur devrait "renoncer à ses engagements" lors d'un comité social d'entreprise (CSE) qui se tiendra le 12 février 2026.

Un comité social d'entreprise (CSE) devrait se tenir le 12 février 2026 à l'Hypertech Alpine. ©Alpine

Avec l'arrêt du développement et de la fabrication du moteur de Formule 1, l'avenir du site de Viry-Châtillon (91) pose de nombreuses questions. Sa transformation en centre d'ingénierie d'excellence en 2024, baptisé l'Hypertech Alpine, ne semble pas convaincre.

Dans un communiqué publié dimanche 8 février 2026, le maire de la ville Jean-Marie Vilain dit avoir appris avec "stupéfaction" que "Renault renonçait à ses engagements concernant le site Alpine, ce qu'il devrait annoncer lors d'un comité social d'entreprise le 12 février".

L'édile parle même de "trahison". Selon lui, le constructeur ne poursuivrait aucun des programmes sur lesquels il s'était engagé, notamment le moteur à hydrogène.

"Ils nous ont roulés dans la farine, ils s'engagent sur quelque chose et se retirent. Que Renault quitte la Formule 1, c'est un peu comme quand la France a arrêté le France ou le Concorde", a-t-il déploré auprès de l'AFP.

Un porte-parole d'Alpine, interrogé par l'AFP, a seulement confirmé la tenue d'un comité social d'entreprise (CSE) le 12 février, tout en précisant qu'aucun ordre du jour n'avait été rendu public.

"Les employés, inquiets, sentent que quelque chose tourne mal, malgré plusieurs victoires récentes remportées par Renault en endurance (WEC 2025) et au Rallye Paris-Dakar", a souligné Jean-Marie Vilain.

"C'est une grosse déception pour le maire et l'enfant de Viry-Châtillon que je suis", a-t-il ajouté. "L'usine Renault Sport ou Alpine de Viry-Châtillon a été créée par le pilote et constructeur de légende Amédée Gordini, c'est un site historique très important pour l'Essonne et pour le sport automobile", a-t-il poursuivi. "Alain Prost était venu poser la première pierre de la nouvelle usine".

"Depuis l'abandon du moteur de F1, on se doute que c'est la fin du site, d'ailleurs beaucoup ont démissionné ou ont été recrutés par d'autres écuries", a pour sa part indiqué à l'AFP un représentant de la CGT Renault, qui n'avait pas encore été prévenu de la tenue d'un CSE. (avec AFP)