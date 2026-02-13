Renault taille dans le sport automobile

Le groupe Renault va réduire la voilure dans le sport automobile. Si Alpine reste bien en Formule 1, la marque a officialisé son retrait du championnat du monde d'endurance (WEC) à la fin de la saison 2026. L'avenir du programme rallye-raid de Dacia semble aussi compromis dans ce contexte.

Alpine se retirera du championnat d'endurance WEC à la fin de la saison 2026. ©DPPI/Alpine Racing/Joao Filipe

Depuis quelques semaines déjà, le bruit d'une redéfinition des programmes sportifs du groupe Renault courait. Vient aujourd'hui l'heure des confirmations.

Alpine stoppera son programme d'endurance WEC à la fin de la saison 2026 "pour concentrer ses efforts sur la Formule 1", explique la marque dans un communiqué.

"Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour protéger les ambitions à long terme d'Alpine. D'un côté, l'industrie automobile – et en particulier le marché des véhicules électriques – connaît une croissance plus lente que prévu. De l'autre côté, pour réussir sur le long terme, nous devons poursuivre nos investissements dans la gamme de produits et la marque Alpine. En conséquence, nous devons prendre des mesures décisives et claires afin de créer une marque avec un avenir durable", justifie Philippe Krief, directeur général d'Alpine.

Poursuivre la transformation de l'Alpine Tech

Logiquement, cette annonce vient fragiliser encore un peu plus l'avenir du site de Viry-Châtillon (91), aujourd'hui baptisé Alpine Tech. Le maire de la ville avait déjà sonné l'alerte il y a quelques jours.

La marque indique qu'il "poursuivra sa transformation en mettant l'accent sur l'innovation au service de Renault Group et de la marque Alpine."

De plus, Alpine indique qu'elle "recherche des partenariats avec des sociétés externes susceptibles de tirer parti de ces atouts."

Naturellement se pose la question de l'emploi à l'Alpine Tech : "La marque cherchera à préserver les talents et expertises, en accompagnant les collaborateurs dans leur développement et leurs perspectives de carrière. Un plan de protection de l'emploi soutiendra les employés tout au long du processus, avec des options incluant un autre poste au sein du groupe, l'accès à un programme de formation dédié, un plan de départ volontaire ou de départ à la retraite anticipée."

Quid du programme Dacia en rallye-raid ?

L'autre grand programme du groupe français est celui de Dacia en rallye-raid (W2RC). Rappelons que Dacia a gagné la dernière édition du Dakar.

Pour l'heure rien d'officiel, mais il apparaît difficile que la situation n'évolue pas chez Dacia. À l'image du WEC pour Alpine, le plus probable semble que la marque soit en course pour la saison 2026, avant de baisser le rideau.

Pourquoi Renault taille-t-il si fort dans ses programmes sportifs ? Alors bien sûr l'industrie automobile ne connaît pas sa meilleure vie actuellement.

Renault n'est pas imperméable à la situation globale mais sa performance, notamment en 2025, n'est pas si mauvaise. On prête aussi au nouveau patron du groupe, François Provost, de ne pas avoir la fibre sportive.

Alpine est née pour le sport

Mais les marques Renault et Alpine doivent beaucoup au sport automobile. Jean Rédélé a créé Alpine pour le sport. Les épopées aux 24 Heures du Mans (avec des victoires de catégories et une victoire au général en 1978) et un titre de champion du monde constructeur des rallyes en 1973, avec la Berlinette, ont façonné son ADN, son image et sa réputation.

Alors Alpine reste en Formule 1, qui est une belle plateforme de communication mondiale, mais encore faut-il que les résultats soient au rendez-vous. Cette année, avec le moteur Mercedes et le nouveau règlement technique, la marque et son écurie jouent gros.

L'histoire de la marque Renault doit aussi beaucoup au sport. Le Losange a brillé en rallyes, marqué et innové en Formule 1 et a aussi construit son image sur la compétition clients avec des modèles Renault Sport (ou Gordini pour les plus anciens) à succès. L'imaginaire de générations entières a été nourri par ses exploits sur les routes et circuits du monde entier.

Certes, le ROI d'un engagement sportif reste difficile à mesurer mais il est incontestable, même si gagner le dimanche ne fait plus forcément vendre le lundi.

L'automobile, même électrique, n'est pas que rationnelle. L'émotion et l'histoire sont encore au cœur des choix. Renault le sait peut-être encore plus que les autres aujourd'hui avec le succès de la R5 électrique.