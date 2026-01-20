Porté par l’international et l’électrification, Renault confirme sa dynamique en 2025

Les ventes du groupe Renault ont progressé de 3,2 % dans le monde en 2025 pour atteindre 2,336 millions de véhicules. La marque signe une nouvelle année de croissance tirée par ses immatriculations de voitures particulières et une offensive internationale en accélération.

La Renault 5 a dépassé les 100 000 ventes depuis son lancement en octobre 2024. ©Renault

Renault Group a vendu 2,336 millions de véhicules dans le monde en 2025, en hausse de 3,2 % par rapport à 2024. Toutes les marques du groupe ont contribué à cette croissance. La marque Renault affiche un bilan commercial de 1 628 030 ventes (+3,2 %), Dacia finalise l'année 2025 avec 697 408 modèles écoulés (+3,1 %) et Alpine dépasse la barre de 10 000 immatriculations, soit plus du double enregistré en 2024.

Pour le constructeur et dans le détail des segments, la progression est bien plus marquée sur les voitures particulières avec une hausse de 10 % des ventes dans le monde. Côté utilitaires légers, la décroissance est cependant de mise. La marque accuse un repli de 16,5 % à 336 505 unités.

D'après Ivan Segal, directeur des ventes et opérations monde de la marque, ce recul s'explique en partie par la baisse de 8,3 % du marché européen, mais aussi de deux modèles qui ont contre performé à cause de leur cycle de vie. Notamment la fin de vente du Renault Express, qui n'est pas encore complètement compensé par le nouveau Kangoo. Mais aussi le nouveau Master qui n'a pas bénéficié de toutes les versions lors du début de sa commercialisation. Le constructeur cite même l'exemple des Pays-Bas où le marché des utilitaires aurait chuté de 84 % pour des raisons fiscales en 2025.

Sans cette décroissance du segment de l'utilitaire, la performance de la marque et donc du groupe aurait été bien supérieure.

En Europe, Renault progresse de 7,4 % pour les voitures particulières

En Europe, Renault affiche une croissance de 7,4 % sur le seul périmètre des voitures particulières, avec 750 600 unités vendues en 2025. Une progression nettement supérieure à celle du marché, qui n’a augmenté que de 2,3 %, permettant à la marque de gagner 0,3 point de part de marché, à 5,7 %. Renault souligne par ailleurs la bonne tenue de la Clio, pourtant en fin de cycle, dont les ventes progressent encore de 4,5 % à 228 000 unités, faisant du modèle la deuxième voiture la plus immatriculée en Europe derrière la Dacia Sandero.

Sur le continent, les ventes de voitures électriques bondissent de 72 % en 2025, à 152 000 unités, et représentent désormais une vente sur cinq. La marque s’appuie notamment sur le succès de la Renault 5, qui a dépassé les 100 000 ventes depuis son lancement.

En parallèle, le full hybrid progresse de 17 %, à 287 000 ventes, pour atteindre 38,4 % du mix. Au total, la marque indique que les ventes de véhicules électrifiés dépassent 60 %. Ce qui apporte un niveau d'émission de CO2 inférieur à 90 g, en ligne avec les objectifs fixés.

38 % des ventes à l'international

Hors d’Europe, Renault accélère nettement en 2025, avec une hausse de 11,7 % de ses ventes, portée par l’International Game Plan. La marque a écoulé 621 000 véhicules dans ces régions, représentant désormais 38 % de ses ventes mondiales, soit trois points de plus qu’un an plus tôt.

La dynamique est particulièrement marquée en Amérique latine (+11,3 %), en Corée du Sud (+56 %) avec l’année pleine du Grand Koleos, ou encore en Inde (+18 %) et en Turquie (+8 %), où Renault reste numéro un. 2025 reste marquée comme une année importante pour l'International Game Plan de Renault, avec le lancement du modèle Boreal en Amérique latine.

L'année 2026 devrait permettre une nouvelle accélération des ventes à l'international, notamment en Corée du Sud après la commercialisation prochaine du Filante, produit localement et qui sera exporté également dans les pays du Golfe, mais aussi en Colombie.

Enfin, à la fin du mois de janvier 2026, l'arrivée d'un nouveau Duster, qui sera produit en Inde, constitue, selon Ivan Segal, un "enjeu stratégique pour la marque".

Une montée en gamme confirmée

Renault confirme en 2025 la montée en gamme engagée depuis plusieurs années, avec un mix de ventes de plus en plus orienté vers les segments supérieurs. La marque souligne notamment la progression de ses ventes sur le segment C-D, en particulier sur les SUV, en hausse de près de 20 %. Au total, le poids du C-D atteint désormais 40 % des ventes de Renault, contre 28 % en 2021, soit un basculement significatif en quatre ans.

Une évolution portée par la montée en puissance de modèles comme l'Austral, l'Espace, le Rafale, le Scenic ou encore le Symbioz, et qui se traduit mécaniquement par une hausse du chiffre d’affaires unitaire, grâce à des véhicules plus valorisés et des niveaux de finition plus élevés.

Renault insiste sur sa stratégie de ventes de qualité, pensée pour soutenir durablement la croissance. La marque surveille de près ses valeurs résiduelles sur les cinq principaux marchés européens. Dans un contexte où elles tendent à reculer, notamment avec les tensions liées à l’électrique, Renault affirme qu’elles sont restées stables en 2025 et qu’elles ont même progressé de sept points depuis 2021.

Le constructeur dit aussi limiter les volumes sur des canaux jugés moins vertueux, comme les véhicules de démonstration, qui représentent 12 % de son mix, un niveau inférieur à la moyenne du marché. Enfin, Ivan Segal souligne l’impact de sa montée en gamme, avec 38 % des ventes VP sur le segment C-D, et confirme que le retail reste son indicateur principal, représentant 45 % des ventes.

Des nouveautés en 2026 pour maintenir la croissance

Pour 2026, Renault affiche une ambition claire : poursuivre sa croissance, malgré une visibilité limitée sur l’évolution du marché européen, jugé instable et sans véritable perspective de rebond.

La marque mise néanmoins sur la poursuite de la progression des motorisations électriques et full hybrid, ainsi que sur un calendrier produit dense. En Europe, Renault compte notamment sur l’arrivée de la Clio 6, le lancement de la Twingo 100 % électrique, l’effet année pleine de Renault 4, ainsi qu’une accélération attendue sur les véhicules utilitaires, avec le retour d’une gamme Master pleinement disponible. Hors d’Europe, l’offensive de l’International Game Plan devrait encore monter en puissance.