Renault tient sa promesse avec une Twingo E-Tech à moins de 20 000 euros

Publié le 16 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Le constructeur au losange dévoile les tarifs de sa nouvelle Twingo E-Tech. À son lancement, la petite citadine électrique de Renault ne sera disponible que dans sa finition la plus haute, affichée à 21 090 euros. La version d’entrée de gamme sera quant à elle proposée ultérieurement et facturée 19 490 euros, hors bonus.

À son lancement au printemps 2026, la Renault Twingo E-Tech ne sera proposée qu'en finition Techno, à 21 090 euros. ©Renault

En 2023, lors de la révélation du concept de la future Twingo, Luca de Meo, alors patron de Renault, faisait la promesse de commercialiser un modèle 100 % électrique sous la barre des 20 000 euros. Près de trois ans plus tard, cette promesse s’apprête à devenir une réalité. Nouvelle Renault Twingo : graine de star ! Le constructeur au losange vient en effet de dévoiler les tarifs de la nouvelle Twingo E-Tech, dont le lancement en France est prévu au printemps 2026. Les commandes de la finition la plus haute sont donc ouvertes dès aujourd’hui pour les détenteurs du coupe-file Twingo R Pass. Pour les autres, il faudra attendre jusqu’au 7 janvier 2026 inclus pour pouvoir configurer et commander leur véhicule. La charge rapide en option À son lancement, la Renault Twingo E-Tech ne sera en revanche disponible que dans sa finition Techno, la plus haute de la gamme. Celle-ci est affichée à 21 090 euros (hors bonus) et sera équipée d’une unique motorisation de 82 ch et d’une batterie LFP de 27,5 kWh, pour une autonomie de 263 km en cycle mixte WLTP. Attention cependant car la Twingo E-Tech ne proposera de série qu’un chargeur AC de 6,6 kW, lui permettant de recharger sa batterie de 10 à 100 % en 4h15 selon le constructeur. Pour bénéficier du chargeur AC de 11 kW bidirectionnel et du chargeur DC de 50 kW, il faudra donc se procurer le pack "Advanced Charge", proposé en option à 500 euros. Ce dernier permet alors de recharger sur borne rapide la batterie de 10 à 80 % en 30 minutes. La version Evolution, qui correspond de son côté à l’entrée de gamme, arrivera quant à elle ultérieurement et ses commandes ouvriront pour tout le monde au printemps 2026. Celle-ci sera facturée à 19 490 euros, hors bonus. Mais si l’on prend en compte le "coup de pouce" de 4 770 euros du PLF 2025, réservé aux ménages les plus précaires, le prix de la Twingo E-Tech d’entrée de gamme peut descendre à 14 720 euros.

