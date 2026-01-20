Dacia en croissance grâce au Bigster en 2025

Le C-SUV a cumulé plus de 67 000 livraisons en l’espace d’un semestre, là où les modèles phares du constructeur ont fini 2025 dans le rouge. Un apport conséquent du Bigster qui a permis à Dacia de terminer l’année en croissance sur le plan commercial.

Plus de 67 000 exemplaires du Bigster ont été livrés par Dacia au 2e semestre 2025. ©Dacia

Avec 697 408 livraisons dans le monde en 2025, un volume en croissance de 3,1 % comparé à 2024, Dacia s’est rapproché de son record absolu de 2018. À l’époque, le constructeur avait cumulé 700 798 immatriculations, seule fois où la barre des 700 000 unités a été dépassée.

Cette performance est donc à souligner, d’autant plus qu’elle a été réalisée dans un contexte délicat avec un marché automobile européen, terrain de jeu privilégié de Dacia, assez peu porteur.

Forte pénétration sur les particuliers

Pour Franck Marotte, directeur marketing, ventes et opérations du constructeur, "l’année qui vient de s’écouler n’a pas été facile mais nous avons réussi à croître en approchant les 700 000 livraisons, ce dont nous sommes très satisfaits."

Le dirigeant met en avant la gamme "très compétitive et électrifiée" qui a permis à Dacia de se maintenir à 4,5 % de part de marché en Europe et à 7,9 % sur le canal des particuliers (8 % en 2024). La marque du groupe Renault revendique la 2e place continentale sur ce dernier périmètre, arrivant même en tête dans certains pays comme le Portugal, la Belgique, la Roumanie et l’Italie.

Dacia a toutefois dû composer avec un ralentissement sur certains marchés clés comme la France. Y ont été livrées 106 519 voitures à particulier en 2025, un volume en repli de 8,1 %. La marque a malgré tout conservé sa 2e place sur ce canal. En Roumanie et en Italie, la marque a également subi une baisse de volume.

Certaines zones demeurent par ailleurs hermétiques aux produits Dacia. "Nous ne dépendons plus d’une poignée de pays, mais il est certain que nous avons des progrès à faire au Royaume-Uni et en Scandinavie notamment", concède Franck Marotte. Une montée en puissance y passera, l’espère le dirigeant, par le renforcement de la gamme, notamment dans l’électrique.

Le Bigster démarre fort

En attendant, Dacia doit composer avec une gamme au succès fluctuant. Son modèle phare, la Sandero, a cumulé 289 295 livraisons en 2025, cédant 6,5 %. Le Duster a lui aussi perdu du terrain, à -9,8 % et 193 974 unités. Quant au Jogger, il a cédé 23,6 % et s’est contenté de 73 695 immatriculations.

La lumière est venue de l’étonnante Spring, avec 35 034 unités et une croissance de 53 %, et du nouveau Bigster. Commercialisé depuis l’été, le C-SUV a cumulé 67 573 livraisons et s’est imposé comme le modèle de son segment le plus vendu à particulier en Europe au deuxième semestre. "Il est par exemple n° 1 en Allemagne", apprécie Franck Marotte.

Sans ce nouveau SUV, il est clair que Dacia n’aurait pas affiché le même bilan. L’année 2025 se serait probablement achevée sur un recul d’activité.

Dacia souhaite évidemment faire mieux en 2026 et pourra compter sur deux nouveautés. Tout d’abord une citadine électrique à moins de 18 000 euros, cousine de la Renault Twingo, puis une nouvelle proposition sur le segment C. "Cette dernière, se limite à préciser le directeur marketing, ventes et opérations, sera très différente de ce que nous avons pu proposer jusque-là".

+122 % pour l'hybride

Franck Marotte est également convaincu que la gamme actuelle a encore du potentiel, notamment avec ses motorisations hybrides qui ont représenté plus de 30 % des livraisons sur le Jogger et le Duster. Une part qui est même montée à 60 % sur le Bigster. Les ventes d’hybrides ont d’ailleurs bondi de 122 % en 2025. Plus globalement, une immatriculation sur quatre a concerné un modèle électrifié.

Le GPL reste lui aussi d’actualité. Dacia a ainsi enrichi son portefeuille de motorisations avec le lancement du moteur hybrid-G 150 4×4 sur le Duster et le Bigster fin 2025.