Les stars du marché européen en 2025

Malgré une baisse de ses immatriculations de 8,2 %, la Dacia Sandero continue à dominer le marché automobile en Europe des 27 plus le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège. Dans un marché qui a représenté 13,25 millions d’unités en 2025 (+2,3 %), le cabinet Inovev souligne que la berline du segment B s'est commercialisée à 237 461 unités, soit une part de marché de 1,8 %.

En seconde position, la Renault Clio (217 427 ; +2,4 %) prend la place de la Volkswagen Golf qui tombe à la cinquième place (190 986 ; -10,4%), derrière les Volkswagen T-Roc (205 901 ; +2,7 %) et Volkswagen Tiguan (191 814 ; +0,9 %).

Le constructeur allemand place donc trois de ses voitures dans les cinq meilleures ventes européennes en 2025. En sixième position, le BMW X1 réalise une belle performance avec une hausse de 9,8 %, à 185 049 unités, devançant largement tous les autres modèles BMW, dont la Série 3, autrefois vedette de la marque.

Source Inovev

Tesla encore numéro 1 avec la Model Y

Si l'on fait un focus sur la voiture électrique, Tesla a encore dominé le marché en 2025. Malgré une chute de 30 %, le SUV s'est encore écoulé à 144 097 exemplaires, ce qui lui permet d'être le seul véhicule électrique dans le Top 25 des ventes en Europe.

Néanmoins, il s'agit ici d'une contre performance. Car le marché de l'électrique n'a cessé de progresser en 2025 pour atteindre 2,58 millions de véhicules (+29,4 %), soit une part de marché de 19,5 % contre 1,99 million en 2024.

"Cette sévère chute des ventes peut s’expliquer par la lassitude de la clientèle envers un modèle qui est pratiquement inchangé depuis 2019, à l’attractivité des nouveaux modèles chinois 100 % électriques et aussi aux prises de position politiques du patron de Tesla, Elon Musk", analyse le cabinet Inovev.

Une Renault 5 qui grimpe

Cette première place risque d'être difficile à maintenir en 2026. Car en seconde position, le Skoda Elroq réalise une percée spectaculaire, puisque sa carrière avait débuté en décembre 2024 et a réussi à totaliser 87 960 exemplaires en 2025, devenant le véhicule 100 % européen le plus vendu. La Tesla Model 3 se place en troisième position, avec 82 299 exemplaires, mais en baisse de 24,5 %.

Source Inovev

En quatrième position, la Renault 5 E-Tech réalise également une percée spectaculaire, à 80 487 unités. La française est suivie par la Volkswagen ID3 (77 834 ventes), le SKoda Enyaq (77 315) et les VW ID7 (75 455 ventes) et ID4 (74 483 ventes).

Surprise pour le PHEV

Mais c'est probablement sur le marché de l'hybride rechargeable (PHEV), qui a représenté 1,26 million d'immatriculations (+33,2 %) que le classement est plus surprenant. C'est en effet le BYD Seal U DMi, qui est devenu en 2025, seulement après un an de commercialisation, le plus vendu des modèles hybrides rechargeables en Europe.

Source Inovev

C’est la première fois qu’un modèle chinois devient leader de ventes dans sa catégorie sur le continent européen. Le BYD Seal U DMi a en effet enregistré 65 866 ventes en 2025 en Europe (contre 6 200 en 2024).

Des nouveaux entrants

Ce modèle devance le Volkswagen Tiguan PHEV (61 614) et le Volvo XC60 PHEV (57 450). "Il est étonnant que ce constructeur ait su aussi rapidement dépasser avec le Seal U tous les autres acteurs historiques. C’est un évènement d’une certaine importance", souligne le cabinet Inovev.

L'arrivée d'Omoda & Jaecoo en France et en Allemagne, marques qui affichent déjà de très bons résultats en Espagne et au Royaume-Uni, ainsi que le déploiement du MG EHS, tous des modèles PHEV aux tarifs très compétitifs risquent de profondément changer la donne en 2026.