Essai Renault 5 E-Tech autonomie urbaine : branchée pour la ville

Disponible à son lancement dans une version à 410 km d’autonomie, la Renault 5 E-Tech a depuis enrichi sa gamme avec une variante "autonomie urbaine". Moins onéreuse, cette nouvelle mouture, équipée d’une petite batterie de 40 kWh, peut parcourir jusqu’à 312 km en une seule charge. La ville devient ainsi son terrain de jeu privilégié.

En attendant la version de 95 ch à moins de 25 000 euros, la Renault 5 E-Tech autonomie urbaine de 120 ch représente l'entrée de gamme du modèle au losange. ©Renault

Il y a des noms qui réveillent instantanément une nostalgie collective. La Renault 5 en fait partie. Icône populaire depuis son lancement dans les années 1970, ce modèle culte a signé son grand retour dans une version 100 % électrique en octobre dernier. N’en déplaise aux détracteurs de l’électrique, cette cuvée 2024 de la R5 s’est déjà écoulée à pas moins de 19 160 exemplaires depuis son come-back en fin d’année.

À son lancement, la Renault 5 E-Tech était en revanche uniquement proposée avec une batterie d’une capacité de 52 kWh, pour une autonomie mixte allant jusqu’à 410 km en cycle WLTP. Une version davantage destinée aux clients à la recherche d’un véhicule électrique aussi bien à l’aise en ville que pour des trajets plus longs.

Mais en fin d’année 2024, la gamme de la R5 électrique s’est enrichie d’une toute nouvelle version "autonomie urbaine". En attendant la finition Five de 95 ch à moins de 25 000 euros annoncée pour mi-2025, la Renault 5 E-Tech avec le moteur de 120 ch et une batterie de 40 kWh, à 27 990 euros, représente donc aujourd’hui l’entrée de gamme du modèle au losange. Pour l'heure, elle constitue déjà 35 à 40 % des commandes totales de la R5.

De nombreux clins d’œil au passé

Difficile de rester insensible au look de cette nouvelle R5. Les designers ont réalisé un vrai travail d’équilibriste : préserver l’âme d’un modèle iconique, tout en la réinterprétant pour qu’elle puisse coller à l’époque. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette réinterprétation est plutôt bien réussie. Sa silhouette mêle en effet soigneusement les codes esthétiques de la R5 originelle à de belles touches de modernité.

On peut par exemple relever sa signature lumineuse qui se compose de deux rectangles aux coins arrondis positionnés dans le bouclier avant, renvoyant aux antibrouillards de la Renault 5 Turbo. Autre clin d’œil du passé, la fameuse grille d’aération du capot de la première R5 de 1972 laisse désormais place à un indicateur de charge. Composé de cinq barres formant le chiffre 5, il indique donc le pourcentage de la batterie. Du côté de l’arrière, on retrouve également des feux verticaux, faisant allusion à ceux de la Renault 5 de l'époque.

Mais la Renault 5 E-Tech séduit aussi par ses teintes extérieures, à l’image des coloris jaune pop et vert pop, qui s’inspirent directement de deux couleurs emblématiques figurant au catalogue dans les années 1970. Enfin, la citadine électrique se distingue grâce à ses proportions modernes, caractérisées par de grandes roues de 18 pouces qui s’imposent sur toutes les versions. Avec une longueur de 3,92 m, une largueur de 1,77 m ainsi qu’une hauteur de 1,50 m, elle bénéfice en plus de dimensions taillées pour le milieu urbain, lui permettant de se glisser aisément dans les centres-villes.

Intérieur moderne

Cependant, l’affiliation avec le modèle d’antan est nettement moins visible dans l’habitacle. Logique me direz-vous puisque cette nouvelle R5 laisse place à un intérieur entièrement modernisé, comme en témoigne la planche de bord qui embarque un double écran horizontal. Le premier, faisant face au conducteur, est un tableau de bord numérique de 10,1 pouces (ou 7 pouces en finition Evolution) qui présente toutes les informations liées à la conduite, avec cinq vues au choix. L’écran multimédia central mesure quant à lui dix pouces dans toutes les versions et est animé par le système OpenR Link de Renault, avec Google intégré à partir de la finition Techno.

À l’intérieur, les designers de cette nouvelle R5 ont tout de même fait de leur mieux pour qu’elle puisse rendre hommage à ses aïeux. Résolument moderne, le dessin des sièges s’inspire ainsi très directement de celui de la R5 Turbo, avec sa structure de décor en forme de "H". Côté sellerie, la marque au losange a fait le choix du jean pour habiller les sièges, la planche de bord et les contre-portes de son modèle en finition Techno, tandis que les versions haut de gamme, privilégient un tissu 100 % recyclé.

Comme sur la Megane E-Tech et le Scenic E-Tech, le levier de vitesses est désormais situé derrière le volant pour dégager de l’espace dans l’habitacle. En parlant d’espace, celui-ci n’est pas le point fort de la voiture. Un voyage avec trois adultes sur la banquette arrière s’annoncera compliquer, bien que la garde au toit soit suffisamment généreuse pour accueillir des personnes de grandes tailles (1,85 maximum) sans que leur tête ne touche le toit. Ne vous attendez pas non plus à pouvoir embarquer beaucoup d’affaires dans le coffre car son volume ne dépasse pas les 326 litres, ou 1 106 litres une fois la banquette arrière rabattue.

Jusqu’à 312 km d’autonomie

Reposant sur la plateforme AmpR Small, la Renault 5 E-Tech autonomie urbaine de 120 ch (90 kW) embarque une batterie plus petite de 40 kWh, contre 52 kWh pour la version de lancement. Logée sous le plancher de la voiture, elle offre une position de conduite étonnement haute pour une citadine, et une autonomie mixte allant jusqu’à 312 km en cycle WLTP, davantage adaptée à un usage urbain et périurbain. Au cours de notre parcours composé à 70 % de routes en ville, nous avons ainsi affiché une consommation très correcte de 11,2 kWh/100 km.

Toujours difficile à gérer sur les véhicules électriques, le freinage bénéficie quant à lui d’une innovation avec la One Box qui permet de gommer la transition entre la régénération et la friction réelle. Ainsi, la course de la pédale et l’intensité du freinage restent les mêmes à chaque fois. La liste des Adas est aussi complète avec 26 systèmes embarqués, parmi lesquels figurent notamment le freinage automatique d’urgence en marche arrière, la détection avant et arrière avec correction de trajectoire d’urgence ou encore la sortie sécurisée des occupants.

La Renault 5 E-Tech autonomie urbaine se décline en trois niveaux de finition : Evolution, Techno et Iconiq Cinq. L’entrée de gamme débute à 27 990 euros, hors bonus, tandis que le ticket d’entrée pour la finition Techno est fixé à 29 990 euros. Enfin, comptez un minimum de 31 990 euros pour le haut du panier. Les différents équipements pour chaque niveau de finition sont à retrouver ci-dessous.