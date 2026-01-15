Omoda et Jaecoo, vitrines de l’ambition mondiale du groupe Chery

Publié le 15 janvier 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Fort d’une croissance spectaculaire en 2025, le groupe chinois Chery accélère le déploiement international d’Omoda et Jaecoo. Avec 380 000 ventes annuelles, une présence dans 64 pays et une offensive européenne réussie, les marques préparent leur lancement en France au printemps prochain.

Depuis leur création, en avril 2023, Omoda et Jaecoo ont vendu plus de 800 000 véhicules ©Chery

Le constructeur chinois Chery, qui lancera en France au printemps prochain ses marques Omoda et Jaecoo, a dévoilé ses volumes pour l’exercice 2025. Pensées exclusivement pour l’export, les marques affichent une trajectoire fulgurante : depuis leur création en avril 2023, plus de 800 000 véhicules ont été vendus dans le monde, dont 380 000 sur la seule année 2025. Qui sont les distributeurs du réseau Jaecoo et Omoda ? En 2025, Omoda et Jaecoo ont étendu leur présence internationale à 64 marchés. Cette expansion est soutenue par l'intégration de 22 nouveaux marchés. L'Europe s'est affirmée comme le premier vecteur d'expansion de ces marques avec plus de 200 000 ventes cumulées depuis 2024 sur le continent, dont 135 000 pour la seule année 2025. Le binôme s'est installé dans 16 pays européens, dont le Royaume-Uni (53 606 immatriculations en 2025), l’Espagne (23 697 immatriculations en 2025), l'Italie ou la Pologne. Le prochain pays sera donc la France et le constructeur a pour objectif d'atteindre une couverture complète de l'Union européenne d'ici fin 2026. Dans le reste du monde, Omoda et Jaecoo dominent en Thaïlande, où elles ont pris la première place des ventes et immatriculations de véhicules électrifiés en novembre. En Indonésie, le modèle Jaecoo 5 EV a enregistré plus de 10 000 commandes dès son premier mois de commercialisation. En Amérique latine, le constructeur enregistre une croissance "notable" au Brésil et un succès au Chili où les modèles Omoda 5 et Jaecoo 5 ont été élus "véhicules les plus recommandés de l'année". Pour rappel, au moment du lancement en France, Chery proposera une gamme de deux crossovers hybrides rechargeables, l’Omoda 7, un C-SUV de 4,66 m de long, et l’Omoda 9, un D-SUV d’une longueur de 4,78 m, ainsi que des SUV chez Jaecoo. Avec sa motorisation full hybrid, le Jaecoo 5 (4,4 m de long) se positionnera sur le (très grand) segment B-SUV, tandis que le Jaecoo 7 (4,5 m de long), disponible à la fois en hybride et en hybride rechargeable, se rangera dans la catégorie des C-SUV.

