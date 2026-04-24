Pour carrosser ses utilitaires électriques de la marque Delivan, Chery va s'appuyer sur Gruau

À l’occasion du Commercial Vehicle Show de Birmingham (Angleterre), le géant chinois Chery a dévoilé Delivan, sa nouvelle marque d'utilitaires électriques. Pour réussir son implantation en Europe, le constructeur mise sur l’expertise du groupe Gruau. Un rapprochement industriel précoce qui vise à offrir, dès 2026, des solutions d'aménagement sur mesure aux professionnels européens.

Yueqiong Gong, directeur général de Chery Commercial Vehicles, et Patrick Gruau, président du groupe Gruau. ©Gruau

Chery Commercial Vehicles débarque en Europe avec sa nouvelle marque de véhicules utilitaires baptisée Delivan. La filiale du constructeur chinois a ainsi présenté en avant-première ses VU électriques lors du Commercial Vehicle Show de Birmingham, en Angleterre, qui s’est déroulé du 21 au 23 avril 2026.

Pour accompagner son offensive européenne sur le marché professionnel, Delivan s’est rapproché du groupe Gruau, l’un des leaders en Europe de la transformation de véhicules utilitaires. C’est lors du salon anglais que les deux entreprises ont annoncé leur partenariat sur la transformation adaptée de la gamme Delivan.

La filiale de Chery a fait le tour des différents acteurs européens et a choisi le groupe Gruau. "Il s’agit d’une coopération habituelle comme nous en avons avec les constructeurs traditionnels", explique Philippe-Emmanuel Diviné, directeur stratégie et développement du groupe Gruau, qui a œuvré pour la concrétisation de ce partenariat.

"Ce qui est original par rapport aux autres marques d’utilitaires, poursuit-il, c’est qu’ils s’y sont pris très tôt pour nous contacter. Ils nous ont intégrés dès la phase de finalisation de la conception de leurs véhicules afin qu’ils soient les mieux adaptés aux transformations que Gruau est en capacité de faire". Pour le carrossier, il s’agit du premier constructeur chinois à agir de cette manière.

Le groupe Gruau adaptera ainsi de nombreuses transformations métiers issues de son catalogue, à l’image des bennes, des cabines approfondies, des cellules isothermes, des véhicules ateliers – en coopération avec la société Sortimo – et d’autres solutions sur mesure.

Ainsi, dès la commercialisation de l’utilitaire Delivan, une large gamme de solutions standards et aménagées sera proposée aux clients BtoB. La transformation des véhicules impliquera les sites industriels de Gruau en France, en Italie et en Pologne.

Un partenariat destiné à durer

Si Gruau travaille à ce jour avec tous les constructeurs de véhicules utilitaires en Europe (45 marques), ce partenariat apporte son lot de particularités. "Ils ont une stratégie originale par rapport à certains de leurs concurrents, qui s’axe autour de deux piliers. Ils ont envie d’une bonne intégration sociétale avec une localisation et une intégration dans l’écosystème, ainsi qu’une collaboration avec des acteurs établis. Le second pilier repose sur une coopération de longue durée avec l’ambition de s’installer durablement et de devenir un acteur significatif dans les marchés qu’ils pénètrent", précise Philippe-Emmanuel Diviné.

En effet, pour séduire les professionnels européens, la filiale de Chery propose une plateforme nativement électrique élaborée selon les standards européens "pour répondre aux exigences élevées des professionnels".

Au-delà du véhicule, la filiale de Chery propose également un écosystème intégré dédié à la gestion de flotte sur le marché du Vieux Continent, comme il est possible d’en retrouver auprès d’autres constructeurs de VU. "Pour reprendre leurs propos, ils viennent en Europe pour durer", révèle Philippe-Emmanuel Diviné.

L’arrivée de Delivan, ainsi que le partenariat avec le groupe Gruau, débuteront au Royaume-Uni avant de s'étendre à d'autres pays au cours de l’année 2027. "Le véhicule a été montré en avant-première au salon de Birmingham, ce qui démontre un certain degré de maturité du projet. Si je ne peux pas vous dire quels sont les marchés qu’ils ciblent en Europe, il y a une forte probabilité que la gamme Delivan arrive en France", confie Philippe-Emmanuel Diviné. Pour le moment, le partenariat se concentre sur l’Europe.

Un périmètre amené à s’élargir ?

Mais le carrossier-constructeur assure qu’il reste "ouvert à toutes propositions". Toutefois, les usages des utilitaires sont très spécifiques, avec des habitudes clients enracinées localement et adaptées à une réglementation locale. "À l’international, il y a des usages spécifiques. Aux États-Unis, c’est le pick-up ; en Chine, ce sont les petits camions avec des structures assez différentes. Les transformations que nous faisons en Europe ne sont pas forcément transposables sur ces marchés", ajoute Philippe-Emmanuel Diviné.

"Mais Chery a une organisation mondiale et il n’est pas impossible que nous soyons amenés à discuter d’une extension de périmètre", suppose-t-il. Un périmètre qui pourrait éventuellement s’étendre à l’Afrique du Nord et à la Turquie, où Gruau mène régulièrement des opérations.

Concernant ce partenariat, les objectifs chiffrés n’ont pas été révélés. Mais en s'en tenant au discours, il apparaît probable que Delivan veuille installer un réseau avec une gamme complète.