Essai Dacia Sandero : la reine d'Europe défend son trône

Lancée en 2021, la troisième génération de la Dacia Sandero et sa déclinaison Stepway s’offrent un second restylage pour contrer des volumes en baisse. Le best-seller du constructeur roumain mise pour cela sur des améliorations esthétiques et de nouvelles motorisations. Suffisant pour rester le modèle le plus vendu d’Europe ?

Lancée en 2021, la troisième génération de la Dacia Sandero, et sa variante Stepway, passent une seconde fois par la case restylage. ©AdrienCortesi

La Dacia Sandero s’est écoulée à plus d'un million d'exemplaires depuis son lancement sur le marché français en 2008. La citadine et sa variante surélevée Stepway se sont ainsi rapidement imposées comme le best-seller incontesté de la marque roumaine, lui permettant même de devenir la voiture la plus vendue aux particuliers en France à plusieurs reprises.

Si la Dacia Sandero a conservé son statut de modèle le plus vendu en Europe en 2025, avec 289 295 unités mises en circulation, elle a néanmoins vu ses volumes baisser de 6,5 %. Le constat est le même dans l’Hexagone où ses immatriculations ont chuté de 15,2 %, à 64 399 exemplaires.

Commercialisée depuis 2021 et mise à jour une première fois en 2022 pour adopter la nouvelle identité visuelle de Dacia, la troisième génération de la Sandero passe donc une nouvelle fois par la case restylage, afin de relancer des volumes en perte de vitesse. Pour rester reine de l’Europe, elle pourra toujours miser sur l’un des meilleurs rapports prix/prestations du marché.

Un look rafraîchi et un intérieur modernisé

Si les dimensions de cette nouvelle Dacia Sandero restylée restent sans grande surprise inchangées, les principales évolutions esthétiques se situent au niveau de la face avant.

La citadine et sa version baroudeuse Stepway sont en effet les premiers modèles de la marque à adopter une nouvelle signature lumineuse, constituée d’un "T" inversé en LED installé au-dessus des nouveaux projecteurs. Les tirets blancs de la calandre ont également été remplacés par des pointillés, tandis que les boucliers avant ont été redessinés.

La face arrière des deux modèles accueille de nouveaux feux pixels à LED, mais celle de la Stepway évolue davantage et se distingue désormais de celle de la Sandero. La variante surélevée est équipée d’un nouveau bandeau strié noir qui s’étend entre les feux arrière et le bouclier redessiné.

Enfin, comme sur le Duster et le Bigster, la Stepway reçoit de nouvelles protections en "starkle", un plastique recyclé créé par les ingénieurs de la marque, qui s’étendent sur les passages de roues, les bas de caisse et les enjoliveurs d’antibrouillard.

L’intérieur des Dacia Sandero et Stepway se modernise. Hormis sur leur version d’entrée de gamme, l’habitacle adopte un nouvel écran central de 10,1 pouces, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu’un écran de 7 pouces en couleur pour l’instrumentation numérique. Un chargeur de smartphone par induction fait également son apparition sur la console centrale.

L’habitabilité reste tout à fait acceptable pour une voiture de ce segment, qui peut embarquer quatre adultes sans trop de difficulté. De son côté, le volume de coffre atteint 410 l en configuration classique, ou 1 455 l une fois la banquette arrière rabattue.

Cette nouvelle mouture bénéficie également de l’arrivée de nouvelles aides à la conduite, avec notamment le freinage automatique d'urgence ou encore le système de surveillance de l'attention du conducteur, grâce à une caméra située dans le montant de pare-brise.

Nouvelles motorisations et enfin une boîte auto !

Les nouveautés sont bien plus nombreuses sous le capot sur ce restylage. Uniquement disponible sur la Sandero, la petite motorisation essence SCe 65, développant 65 ch et associée à une boîte manuelle à six rapports, reste proposée au catalogue en entrée de gamme.

En revanche, le moteur trois cylindres TCe 90 disparaît et est désormais remplacé par une version plus puissante, qui gagne 10 ch supplémentaires, baptisée TCe 100. Celle-ci affiche donc une puissance de 100 ch et un couple de 200 Nm, permettant à la Sandero d’offrir de meilleures reprises et de se montrer plus dynamique sur route.

La variante Stepway reçoit quant à elle toujours, dans sa version la plus accessible, la motorisation TCe 110 (110 ch) qui reste inchangée.

Le principal changement de ce restylage concerne la nouvelle motorisation ECO-G 120, disponible à la fois sur la Sandero et la Sandero Stepway. Ce nouveau trois-cylindres à bicarburation GPL-essence de 120 ch et 200 Nm de couple peut être associé à une transmission manuelle, mais aussi, pour la première fois, à une boîte automatique.

Cette nouvelle transmission six rapports à double embrayage peut d’ailleurs être gérée via des palettes situées derrière le volant, une première chez Dacia. Celle-ci se montre néanmoins parfois peu réactive dans les changements de rapports.

Pour cette nouvelle motorisation ECO-G 120, la marque roumaine a augmenté la taille du réservoir GPL, qui passe désormais de 40 à 49,6 l. L’autonomie en mode GPL de la Sandero progresse donc de 20 %, de quoi lui permettre de réaliser jusqu’à 1 590 km, ou 1 480 km pour la version Stepway. La conduite au GPL peut d'ailleurs être sélectionnée via un bouton situé à gauche du volant.

Enfin, à compter du quatrième trimestre 2026, les Sandero et Sandero Stepway hériteront également du bloc 1,8 l Hybrid de 155 ch, déjà visible sur le Duster et le Bigster.

En ce qui concerne les tarifs, la Dacia Sandero reste toujours l’un des véhicules les plus accessibles du marché. Trois niveaux de finitions sont encore disponibles : Essential, Expression et Journey.

En entrée de gamme avec le moteur SCe 65, la citadine démarre à 13 290 euros. La version TCe 100 est quant à elle disponible à partir de 16 050 euros.

Pour ce qui est de la déclinaison Stepway, celle-ci est facturée 16 350 euros avec la bi-carburation GPL-essence de 120 ch. Le prix grimpe à 17 650 euros pour la motorisation TCe 110.