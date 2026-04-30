Stéphane Chavatte prend la direction commerciale de MeetDeal

MeetDeal a annoncé l'arrivée de Stéphane Chavatte en qualité de directeur commercial. Une poste qu'il occupe officiellement depuis le mois d'avril 2026.

A ce titre, la société spécialisée dans la génération de leads et la relation client au service du commerce automobile lui octroie au passage un siège au comité de direction. Stéphane Chavatte se positionnera sous la responsabilité des cofondateurs de MeeDeal, dont Frédéric Torreilles, le président, et Jérémy Clanet, le directeur général associé.

"Son expérience dans le secteur automobile et sa maîtrise des enjeux de transformation de la relation client nous permettront d’accélérer la structuration de notre activité et de renforcer notre proposition de valeur", a commenté Jérémy Clanet.

Le nouveau directeur commercial fait valoir plus de quinze années d’expérience dans l’écosystème automobile et la transformation de la relation client. Il évoluait précédemment chez Concentrix, où il occupait la fonction de Directeur de Comptes Expert au sein du département Automotive & Mobility.

De plus, Stéphane Chavatte y a piloté de manière autonome des dispositifs d’expérience client pour plusieurs grands constructeurs européens.

Plus largement, il faut retenir qu'au cours des dernières années, Stéphane Chavatte a accompagné des constructeurs automobiles dans l’optimisation de leurs coûts opérationnels, l’amélioration significative de leurs indicateurs de satisfaction client et le déploiement de solutions CRM structurantes à l’échelle internationale. Une compétence dont profitera désormais la société perpignanaise.

Partenaire de longue date de Volkswagen Group France, MeetDeal a vu son contrat avec la filiale tricolore être renouvelé pour la sixième fois consécutive, en janvier dernier.

Il est question d'accompagnement des consommateurs, de valorisation des véhicules à forte composante technologique et d'humaniser la relation client.

La société de Frédéric Torreille intervient également en marque blanche pour Hyundai France dans le cadre de ses ventes à distance de voitures d'occasion.