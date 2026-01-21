Renault s’associe à Turgis Gaillard pour produire des drones militaires en France

Publié le 21 janvier 2026 ■ Par Catherine Leroy ■ 2 min de lecture

Renault va travailler à la création d’une filière française de fabrication de drones militaires, dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise de défense Turgis Gaillard.

Les usines Renault du Mans (sur la photo) et de Cléon sont citées comme unité de production des drones militaires, mais le constructeur n'a pas encore confirmé la localisation. ©Renault

Renault a confirmé, lundi 19 janvier 2026, travailler à la mise en place d’une filière française de fabrication de drones militaires, dans le cadre d’un projet mené avec l’entreprise de défense Turgis Gaillard. Le constructeur indique que "la démarche se concrétise", sans pour autant donner davantage de détails à ce stade sur l’organisation industrielle retenue. Cette confirmation intervient après des informations publiées par L’Usine Nouvelle, selon lesquelles Renault pourrait produire des drones au sein de deux sites industriels français, Le Mans et Cléon, pour le compte de ce partenariat. Le constructeur ne confirme cependant pas officiellement les deux sites, expliquant "vouloir respecter le processus de consultation des instances du personnel". Un contrat potentiel d’environ un milliard d’euros sur dix ans est évoqué. Un projet encadré par la DGA Selon Renault, le partenariat est placé sous l’égide de la Direction générale de l’armement (DGA). Le groupe a été sollicité en 2025 par le ministère des Armées, comme d’autres industriels, afin de contribuer à la production de drones à grande échelle. "Sollicité par le ministère des Armées français, Renault Group a été invité à mettre son expertise au service du développement d'une filière française de drones", a rappelé le constructeur à l'AFP. Renault met en avant son expertise dans l’industrialisation de produits complexes et la fabrication en série, en insistant sur sa capacité à maîtriser qualité, coûts et délais – des compétences jugées pertinentes pour structurer rapidement une chaîne de production. Le ministère des Armées vise une montée en cadence rapide : le directeur général de l’armement, Emmanuel Chiva, avait évoqué début 2025 un objectif de production de drones à hauteur de plusieurs milliers d’unités en quelques mois.

