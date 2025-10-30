Volkswagen affiche une perte nette d’un milliard d’euros au troisième trimestre 2025

Le groupe Volkswagen accuse une perte nette de 1,07 milliard d’euros au troisième trimestre 2025, une première depuis la pandémie. Cette contre-performance est liée à la faiblesse des marges sur l’électrique, aux droits de douane américains et aux difficultés de Porsche.

Le Groupe Volkswagen annonce une perte nette de 1,07 milliard d’euros au troisième trimestre 2025. ©Adobe Stock / OKemppainen

Coup dur pour le groupe Volkswagen. Le constructeur allemand annonce une perte nette de 1,07 milliard d’euros au troisième trimestre 2025. Il s’agit là de la première perte trimestrielle pour l'allemand depuis le deuxième trimestre 2020, début de la crise du Covid-19.

Cela n'est toutefois pas une surprise car le groupe vient de traverser six trimestres consécutifs avec un bénéfice en recul. Le chiffre d'affaires a pourtant augmenté de 2,3 %, à 80,31 milliards d'euros, poussé par une légère hausse des ventes de véhicules dans le monde (+1 %). Mais plusieurs facteurs ont contribué à cette perte.

Le poids de Porsche

À commencer par la perte de vitesse de Porsche, qui a enregistré une perte proche d'un milliard d'euros au troisième trimestre 2025, plombant ainsi les comptes du groupe de Wolfburg. La marque haut de gamme est en plein réalignement stratégique, notamment en réduisant la voilure sur l'électrique, et cela implique des charges.

Mais ce n’est pas tout. Les droits de douane américains restent une épine dans le pied du constructeur allemand. Passés de 2,5 % à 27,5 % en avril, puis ramenés à 15 % en août, ces taxes continuent de peser sur les exportations, malgré la présence d'une usine dans le Tennessee.

Les marques Audi et Porsche, parmi les plus rentables outre-Atlantique, fabriquent tous leurs modèles hors des États-Unis. Ces droits de douane coûtent à Volkswagen "jusqu'à 5 milliards d'euros sur l'année", explique Arno Antliz, directeur financier du groupe.

Enfin, la faiblesse des marges des véhicules électriques a aussi expliqué la chute des bénéfices. Leurs ventes ont grimpé de 33 % au troisième trimestre 2025, mais ces modèles sont moins rentables, en raison du coût encore élevé des batteries. Point positif de ce tableau, les programmes de performance mis en place par la maison-mère "commentent à porter leurs fruits", indique le constructeur dans un communiqué.

Prévisions annuelles maintenues

Dans ce contexte, le groupe Volkswagen maintient ses prévisions annuelles, "dans l'hypothèse d'une disponibilité suffisante de semi-conducteurs". Le cosntructeur faisant ainsi référence aux tensions autour du fabricant de semi-conducteurs Nexperia. (avec AFP)