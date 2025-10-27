Porsche : la rentabilité en chute libre

Le constructeur allemand vient de dévoiler un bénéfice d'exploitation, après neuf mois d'activité en 2025, de 40 millions d'euros. Un plus tôt il était de quatre milliards d'euros ! Porsche a également annoncé que son réalignement stratégique aurait un impact de 3,1 milliards sur ses résultats annuels.

La marge d'exploitation de Porsche est passée de 14,1 % à fin septembre 2024 à 0,2 % un an plus tard. ©Porsche

Porsche n'est pas en forme et les résultats du troisième trimestre 2025 le confirment. Le constructeur vient en effet d'annoncer une perte de près d'un milliard d'euros sur la période.

En juillet, Porsche avait déclaré avoir réalisé un bénéfice d'exploitation d'un milliard d'euros au premier semestre, ce qui signifie qu'elle a perdu environ 960 millions d'euros au cours des mois suivants. Les coûts liés aux droits de douane américains ont également eu un impact de 500 millions d'euros.

De quoi faire plonger le bénéfice d'exploitation depuis le début de l'exercice à 40 millions d'euros, soit une marge de 0,2 %. Un an plus tôt, il atteignait 4,035 milliards d'euros et la marge était de 14,1 % !

"Les résultats de cette année reflètent l'impact de notre réorientation stratégique", a déclaré Jochen Breckner, le directeur financier de Porsche. "Ces mesures sont essentielles".

Porsche chiffre son réalignement stratégique à 3,1 milliards d'euros sur l'exercice 2025.

En septembre, Porsche avait annoncé qu'elle retarderait le lancement de certains modèles entièrement électriques et prolongerait la durée de vie de certains modèles à moteur à combustion et hybrides.

Un réalignement stratégique de Porsche qui entraînera aussi des conséquences sur les comptes du groupe Volkswagen qui a anticipé un impact de 5,1 milliards d'euros sur son résultat opérationnel.

Depuis le début de l'année, Porsche a toutefois livré 212 509 véhicules à travers le monde, un volume en baisse de 6 %.

Bien que le développement de la gamme électrique ait été mis entre parenthèse, les véhicules électriques ont représenté 23,1 % et les PHEV 12,1 %. Les véhicules électrifiés ont donc totalisé 35,3 %des ventes au total et même 56 % en Europe.

Le marché nord-américain, malgré les droits de douane américains, a progressé de 5 %, à 64 446 unités.

La zone "overseas et marchés émergents" a grimpé de 3 % (43 090 unités), mais n'a pas suffit a contrer les baisses en Allemagne (-16 %), Europe (-4 %) et en Chine (-26 %, à seulement 32 195 unités).