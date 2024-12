Plan social Volkswagen : la Bourse n'est pas convaincue, le titre recule

Le géant automobile allemand a annoncé le 20 décembre 2024 avoir trouvé un accord avec les syndicats au terme de trois mois de négociations difficiles, émaillées de débrayages et de menaces de grèves. Volkswagen va supprimer 35 000 emplois d'ici 2030, mais s'engage à ne pas fermer d'usine ni à procéder à des licenciements secs. Les investisseurs jugent le plan insuffisant.

Oliver Blume, patron du groupe Volkswagen, n'a pas réussi à convaincre la Bourse de son plan de restructuration. ©Volkswagen

Oliver Blume s'est targué lundi 23 décembre 2024 d'avoir arraché un accord social sans précédent dans le groupe qu'il dirige. Aucun de ses prédécesseurs n'était parvenu à imposer au principal syndicat, IGMetall, un plan de restructuration aussi conséquent.

Le groupe Volkswagen va donc supprimer près de 35 000 emplois en Allemagne d'ici 2030, mais sans passer par la case licenciement sec. Il sera donc question de départs volontaires et de non-remplacements de départs à la retraite. Cela correspond à une baisse de 29 % des effectifs dans le pays.

D'après les représentants syndicaux, la direction souhaitait supprimer 55 000 emplois. De plus, les salaires seront gelés entre 2025 et 2026, et certaines primes seront étalées sur plusieurs années. Le groupe va également réduire sa production annuelle de 730 000 véhicules sur la même période.

Surtout, Volkswagen ne fermera aucune usine dans le pays. C'était pourtant l'un des points sur lesquels la direction souhaitait avancer, évoquant le chiffre de trois à quatre sites à clore. Mais les syndicats en ont fait une ligne rouge.

Pour les marchés, c'est un problème, car maintenir un site industriel est extrêmement coûteux : maintenance du site, facture énergétique, logistique… Ce lundi 23 décembre, l'action du groupe recule d'environ 3 %, ce qui porte sa chute à 25 % depuis le début de l'année.

La Golf ne sera plus produite en Europe

Dans le détail, l'usine de Dresde, également appelée l'usine de verre, ne produira plus de voitures à partir de 2027. Le site sera consacré à un nouvel usage. Mais il s'agit d'un site mineur de 340 salariés.

En revanche, la plus importante usine du groupe dans le monde, située dans son fief historique de Wolfsburg, sera amputée de près de 4 000 emplois d'ici 2030. Seule l'usine d'Osnabrück (2 300 postes) pourrait sortir du groupe, mais elle ne sera pas fermée. Volkswagen chercherait un repreneur. Enfin, la célèbre Golf, le best-seller de la marque principale du groupe de Wolfsburg, sera entièrement produite au Mexique.

Cet accord doit permettre à Volkswagen d'économiser quatre milliards d'euros par an, dont 1,5 milliard simplement grâce à la baisse de la masse salariale.

"La solution actuelle, avec la réduction des capacités sur plusieurs sites, équivaut à celle de deux à trois grandes usines" pour la marque Volkswagen, a répondu Oliver Blume aux investisseurs sceptiques, dans une interview publiée lundi par la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le présent accord est "une bonne nouvelle pour Volkswagen", mais "il reste encore beaucoup de travail, notamment en matière de coûts", a-t-il toutefois concédé, sans être plus précis.

Échéances politiques allemandes "cruciales"

Dans cette même interview, Olivier Blume a évoqué les prochaines échéances politiques allemandes, puisqu'un scrutin est prévu entre février et mars. Selon lui, il est crucial de "créer les bonnes conditions politiques". "L'Allemagne a besoin d'un renouveau, sortir de la bande d'arrêt d'urgence pour revenir sur la voie rapide", a-t-il clamé. Il importe pour cela de "réduire les charges, de diminuer les obstacles bureaucratiques, d'avoir une énergie abordable et une sécurité dans les engagements de subventions".