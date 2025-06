Les groupes PLD Automobile et Chopard réorganisent leurs concessions

Publié le 5 juin 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Optimisation foncière, regroupement de marques et renforcement de la visibilité, les groupes PLD Automobile et Chopard se sont récemment lancés dans de grands travaux, respectivement à Marseille (13) et à Lyon (69), avec Volkswagen et Toyota pour le premier et Mercedes-Benz pour le second.

Le groupe PLD Automobile a ouvert une nouvelle concession Volkswagen à l'est de Marseille (13), à côté de celles de Toyota et Lexus. ©PLD Automobile

À Marseille (13), le groupe PLD Automobile vient d’opérer un regroupement stratégique de ses activités. Depuis le 2 juin 2025, les marques Volkswagen et Volkswagen Utilitaires ont rejoint dans le quartier de La Valentine, à l'est de l'agglomération, un nouveau pôle Toyota et Lexus, déjà installé depuis février dernier. Cette opération s’inscrit dans un vaste plan de réorganisation, marqué par la fermeture des concessions VW d’Aubagne et de Marseille Timone. L’objectif est clair : mutualiser les surfaces, optimiser les coûts fixes et capter un flux de clients plus large grâce à une implantation unique et plus lisible. "Nous sommes sur un axe sur lequel passent 40 000 véhicules par jour, nous expliquait récemment Philippe Leydet, président du conseil de surveillance du groupe PLD Automobile. L’emplacement permet aux clients de mémoriser le lieu, ce qui nous donne une chance supplémentaire, lorsqu’ils sont en phase d’achat, de penser à nos points de vente." Ce nouveau site a été également l’occasion pour le groupe de diversifier son activité, un sujet qui lui est cher. Au sein de sa filiale PLD Énergie, cette nouvelle concession marseillaise va recevoir 2 000 m² de panneaux solaires qui seront, dans un avenir proche, raccordés à la concession d’Audi, située à trois kilomètres. Le groupe Chopard se développe à Lyon avec Mercedes-Benz À 300 kilomètres au nord, à Lyon (69), c’est le groupe Chopard qui s’apprête à franchir une étape similaire. Sa concession Mercedes-Benz de Vaise, excentrée et difficile d’accès, sera transférée cet été à Dardilly, dans un bâtiment neuf de 14 000 m² situé face au terminal Audi de BYmyCAR. Ce nouveau site, visible depuis l’A6, (autoroute Paris-Lyon), deviendra l’un des plus importants pour Mercedes-Benz en France. Pour rappel, en 2023 (dernier chiffre connu), le groupe Chopard était le troisième distributeur en France de la marque à l'étoile. La concession BYmyCAR Mercedes de Villeneuve-Loubet inaugure la stratégie du groupe Cosmobilis Ce site bénéficiera d’un positionnement premium renforcé et de conditions d’accès logistiques plus favorables, en cohérence avec les standards de la marque. Ce développement est placé sous la direction de Vanessa Goillerey, responsable du pôle Mercedes Sud au sein du groupe, qui pilote désormais les concessions Mercedes-Benz de Saint-Fons, Dardilly, Villefranche-sur-Saône (69), de Vienne (38), Mâcon (71), Bourg-en-Bresse (01) et de Lons-le-Saunier (39).

