Porsche revoit sa feuille de route d'électrification pour restaurer ses marges

La marque automobile allemande a annoncé un exercice 2024 marqué par une résistance des ventes, mais une forte détérioration de la profitabilité. Face à la baisse du marché électrique, Porsche annonce faire un pas de côté sur sa stratégie d'électrification pour revenir sur des motorisations thermiques et hybrides.

Porsche va relancer sa gamme de voiture thermiques et hybrides. ©Porsche

Touché, mais pas coulé. Les résultats financiers du spécialiste allemand des voitures de sport de luxe ont bien été impactés par les mauvaises ventes en Chine, mais ils restent néanmoins significatifs.

Ainsi, le chiffre d'affaires de Porsche est en léger retrait de 1,1 % à 40 milliards d'euros, soit une baisse contenue au regard de celle des volumes (-3 % avec 310 000 immatriculations). En revanche, la profitabilité est beaucoup plus marquée avec une baisse de 22 % du profit opérationnel, à 5,6 milliards d'euros, et une baisse de quatre points de la marge qui reste néanmoins au niveau élevé de 14 %. En 2023, cette dernière avait culminé à 18 %, qui était dans la fourchette haute des performances de Porsche.

Oliver Blume, qui dirige la marque, a jugé que les performances de Porsche étaient très satisfaisantes dans le contexte de l'année 2024. Il observe qu'en dehors de la Chine (-28 %), la marque affiche des ventes record sur l'ensemble de ses marchés. D'ailleurs, cette année est la deuxième meilleure année de Porsche en termes de ventes globales (2023 ayant été un record absolu).

La marque de Stuttgart, en Allemagne, surfe sur une gamme en grande partie renouvelée. "En 2024, nous avions le portefeuille de modèles le plus jeune de toute l'histoire de Porsche", a souligné Oliver Blume lors d'une présentation des résultats. Le Cayenne, qui a été totalement renouvelé fin 2023, a profité d'une année pleine et est devenu le best-seller de la marque avec 102 000 ventes. Le nouveau Macan, arrivé en cours d'année en version 100 % électrique pour sa nouvelle génération, arrive en deuxième position avec 82 000 immatriculations. C'est ce renouvellement dans le haut de la gamme qui a permis à Porsche de sauver en partie ses comptes financiers.

2025, année de transition

Néanmoins, Porsche ne s'attend pas à une embellie en 2025. Au contraire. La marque vise une nouvelle détérioration de sa marge opérationnelle, avec un objectif entre 10 et 12 % et un chiffre d'affaires qui pourrait une nouvelle fois se tasser, entre 39 et 40 milliards d'euros.

Oliver Blume a expliqué que 2024 serait une année de transition durant laquelle la marque allait redoubler d'investissements pour revenir sur sa stratégie d'électrification. Porsche va ainsi injecter 820 millions d'euros dans la R&D pour développer des produits thermiques et hybrides qui n'étaient pas prévus initialement dans la feuille de route, afin de s'adapter à la baisse des ventes de voitures électriques. Il estime avec cette stratégie un retour vers une marge autour de 15 à 17 % à moyen terme et de 20 % à long terme.

Pour autant, Porsche ne renonce pas à l'électrique qui a fait presque 13 % de ses volumes en 2024. Oliver Blume a redit sa volonté de devenir le leader des voitures électriques sportives de luxe.