Porsche complète son organigramme

Publié le 3 mars 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Après les départs précipités de Lutz Meschke et Detlev von Platen, Porsche vient de nommer leurs remplaçants. Il s'agit de recrutements en interne avec Jochen Breckner aux finances et Matthias Becker aux ventes et au marketing.

Jochen Breckner et Matthias Becker remplacent, depuis le 26 février 2025, Lutz Meschke et Detlev von Platen. ©Porsche

Après "le départ anticipé à l'amiable" du vice-président du conseil d'administration et directeur financier, Lutz Meschke, et du directeur des ventes de la marque, Detlev von Platen, Porsche officialise leurs remplaçants. Depuis le 26 février 2025, Jochen Breckner est en charge de la finance et de l’informatique, alors que Matthias Becker supervise les ventes et le marketing. "En nommant Jochen Breckner et Matthias Becker, nous sommes très heureux d’avoir trouvé deux excellents successeurs issus des rangs de Porsche. Avec eux, nous continuerons d’écrire l’histoire à succès de notre entreprise" a déclaré Wolfgang Porsche, président du conseil de surveillance de la marque, dans un communiqué. Porsche débarque Detlev von Platen et Lutz Meschke Jochen Breckner travaille chez Porsche depuis 2000. Il y a gravi de nombreux échelons puisqu'il a débuté comme stagiaire. En 2008, il devient assistant du président du conseil d'administration avant d'entrer au contrôle de gestion des ventes entre 2010 et 2012. Depuis 2018, il était à la tête du secrétariat général et du développement stratégique du constructeur. Entré chez Porsche en 2015, après un parcours dans le groupe Volkswagen (VW, Audi et Skoda), Matthias Becker a notamment été en charge des ventes outre-mer et des marchés émergents. Un vaste périmètre couvrant notamment l’Asie du Sud-Est, l’Australie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique centrale et du Sud, soit plus de 70 marchés au total.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet