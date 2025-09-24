Stellantis est-il en surcapacité de production en Europe ?

Après l'annonce d'un arrêt de production de l'usine française de Poissy (78) en octobre 2025, Stellantis pourrait prendre la même décision pour cinq autres usines européennes. Le constructeur, qui perd des parts de marché en Europe, veut notamment limiter ses stocks. Cela pose aussi, une fois de plus, le problème des surcapacités.

En plus de Poissy (78), les usines Stellantis de Tichy, Eisenach (photo), Madrid, Saragosse et Pomigliano d'Arco pourraient momentanément stopper leur production dans les jours à venir. ©Opel

Après l'usine de Poissy (78), dont la production sera à l'arrêt du 13 au 31 octobre 2025, Stellantis pourrait prendre la même mesure dans cinq autres usines européennes.

En effet, selon Les Échos, des sites en Allemagne, en Italie, en Pologne et en Espagne pourraient stopper leur production pendant plusieurs semaines cet automne.

Stellantis Italie a confirmé, dans un communiqué, l'arrêt de la production dans l'usine de Pomigliano d'Arco, près de Naples. Ainsi, la ligne de la Fiat Panda sera en pause du 29 septembre au 6 octobre, et celle de l'Alfa Romeo Tonale du 29 septembre au 10 octobre.

Comme pour le site français de Poissy, le constructeur justifie son action en Italie afin de "rééquilibrer la production" avec "la demande effective". Le but étant de ne pas gonfler les stocks alors que la demande européenne est faible.

Biagio Trapani, le secrétaire général de la Fédération italienne de la métallurgie (FIM), cité par des médias, a estimé que "la situation de l'usine Stellantis de Pomigliano d'Arco devient chaque jour plus critique, miroir de la crise profonde qui touche tout le secteur de l'industrie automobile".

Des craintes de fermetures

L'usine polonaise de Tichy semble aussi se diriger vers une pause dans la production, un porte-parole du constructeur confirmant que "des jours d'arrêt sont prévus sur le site de Tichy." D'après Les Échos, le break sera de neuf jours au mois d'octobre.

Les autres usines concernées, d'après le quotidien, sont celle d'Eisenach en Allemagne, qui devrait fermer cinq jours, et celles de Saragosse et Madrid en Espagne, respectivement sept et quatorze jours.

Ces décisions laissent craindre aux syndicats la fermeture à venir d'usines Stellantis, dans un contexte très difficile pour l'industrie automobile européenne.

Stellantis à la peine en Europe

Il faut dire que les surcapacités sont bien réelles. D'autant que la performance commerciale de Stellantis n'est pas au rendez-vous. À fin juillet 2025, les immatriculations VP du groupe reculaient de 9,9 % dans l'Union européenne, faisant passer la part de marché à 16,1 %, contre 17,8 % un an plus tôt.

En France, sur un marché VP affichant une baisse de 7,1 % à fin août, les immatriculations chutent de 10,6 %. En Allemagne, Opel, qui est la marque la plus importante de Stellantis, affiche -14,5 % à fin août, sur un marché VP à seulement -1,7 %.

Même chose en Italie après huit mois d'activité, où Fiat, marque leader du groupe, recule de 9,8 % sur un marché VP en repli de 3,7 %. Là encore, la part de marché s'érode, passant de 10,2 % à 9,6 %.

Dans un contexte européen où les volumes passés ne seront sans doute plus jamais atteints, la question des surcapacités de production et du nombre d'usines se pose plus que jamais pour Stellantis. Le groupe refuse de communiquer le taux d'utilisation de ses sites sur le sol européen. Mais selon nos informations, le site de Poissy ne tournerait qu'à un tiers de ses capacités.