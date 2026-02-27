Volkswagen passe le cap des deux millions de voitures électriques vendues

La marque Volkswagen vient de livrer son deux-millionième véhicule électrique, une ID.3 produite à Zwickau, en Allemagne. Depuis ses premiers pas dans l'électrique en 2013, le duo ID.4/ID.5 demeure la meilleure vente avec plus de 900 000 unités.

Volkswagen a livré sa deux millionième voiture électrique. ©Volkswagen

Deux millions de voitures électriques. C’est ce que la marque Volkswagen annonce avoir vendu depuis 2013, année de lancement de son premier modèle électrique de série, la e-up!. Le succès n’a pas vraiment été au rendez-vous, principalement en raison d’une autonomie faiblarde de 260 km procurée par une batterie de 32,3 kWh.

Il y a ensuite eu la e-Golf. Ce modèle, lui aussi peu généreux en autonomie, s’est malgré tout écoulé à près de 300 000 exemplaires au cours de sa carrière, entamée en 2014 et achevée en 2021.

901 000 unités pour les ID.4 et ID.5

La marque a fait mieux par la suite, au tournant des années 2020, avec le lancement des ID.3, ID.4, ID.5 ou encore ID.7. Des modèles plus familiaux et surtout plus endurants. Le duo ID.4/ID.5 est, à ce jour, le plus vendu avec 901 000 unités au compteur. Vient ensuite l’ID.3 avec 628 000 véhicules livrés environ.

L’ID.3 est d’ailleurs le modèle qui a eu l’honneur d’être le deux millionième électrique vendu par le constructeur. Les clés de l’exemplaire concerné ont été remises à une cliente, à l’usine de Dresde, en Allemagne. Volkswagen indique d’ailleurs que sa compacte électrique bénéficiera bientôt d’une nouvelle mise à jour.

L’autre voiture électrique actuellement au catalogue, l’ID.7, a quant à elle été livrée à 132 000 unités dans ses versions berline et Tourer. Des volumes plus réduits liés au positionnement plus haut de gamme du véhicule.

"Nous avons très tôt posé les bases de l'électromobilité et nous poursuivons notre transformation vers un avenir entièrement électrique avec une priorité stratégique claire. Notre forte position sur le marché, en particulier en Allemagne et en Europe, confirme l'attractivité et la compétitivité de notre gamme électrique", commente Martin Sander, membre du directoire de Volkswagen chargé des ventes, du marketing et de l'après-vente.

Quatre nouveautés électriques en 2026

La suite du programme s’annonce encore plus soutenue en termes de ventes puisque la marque commercialisera quatre nouvelles voitures électriques en 2026 sur le segment des petites voitures et des compactes. La tête d’affiche sera, à n’en pas douter, l’ID.Polo.

"Ces nouveaux modèles rendent la mobilité électrique accessible à encore plus de clients, déclare Martin Sander. Notre objectif est d'introduire des véhicules électriques attrayants et abordables pour un usage quotidien dans le segment des petites voitures à grand volume et, ce faisant, de franchir les prochaines étapes de croissance dans notre transformation."