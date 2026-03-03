Comment Actua Formation sensibilise les conducteurs à la mobilité électrique ?

Publié le 3 mars 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Avec son dispositif livraison/formation, Actua Formation accompagne les collaborateurs d’entreprises dès la livraison de leur nouveau véhicule, en les formant à l’écoconduite et aux nouvelles motorisations électrifiées. L’objectif ? Optimiser la performance des flottes, en modifiant profondément les pratiques des conducteurs.

Avec son dispositif livraison/formation, Actua Formation souhaite accompagner les collaborateurs d'entreprises dans l'utilisation des nouvelles motorisations électrifiées. ©Actua Formation

L’émergence rapide des nouvelles motorisations électrifiées, qu’elles soient électriques ou hybrides, modifie profondément les pratiques de conduite. Sans accompagnement, les écarts entre les performances théoriques et réelles peuvent dès lors être significatifs, tant pour les entreprises que pour les collaborateurs : surconsommation, stress d’autonomie, sinistralité accrue ou encore sous-exploitation des technologies embarquées. Arval et Actua Formation s’associent pour améliorer la conduite des flottes d’entreprise Dans ce contexte de transition énergétique accélérée, Actua Formation s’est donc fixé l’objectif de sensibiliser pleinement les conducteurs aux usages de leur nouveau véhicule. Avec son dispositif livraison/formation, l’organisme ne propose donc pas qu’une simple remise de clés, mais il offre un accompagnement structuré dès le premier contact du collaborateur avec sa voiture. Réalisé par des formateurs experts, le dispositif livraison/formation inclut une prise en main personnalisée, adaptée au profil du conducteur et à l’usage réel du véhicule, pour une utilisation efficace dès les premiers kilomètres. Le formateur sensibilise également le conducteur à l’écoconduite et à la prévention routière, quelle que soit la motorisation du véhicule (thermique, hybride ou électrique). "La transition ne se joue pas uniquement dans la technologie, mais dans les usages. En transformant la livraison en un moment de formation, nous permettons aux conducteurs d’exploiter pleinement leur véhicule, en sécurité et en responsabilité, dès le premier jour", précise David Raffin, directeur général d'Actua Formation. Actua Formation lance un écosystème inédit autour de la gestion de flotte Déployée sur l’ensemble du territoire, la livraison/formation d’Actua Formation s’adapte ainsi aux contraintes des entreprises et des gestionnaires de flotte. La livraison peut en effet s’effectuer sur site, en concession ou dans un lieu dédié. Avec à la clé, une réduction des risques routiers, une optimisation de la consommation d’énergie, une amélioration du confort des conducteurs, ainsi qu’une maîtrise TCO pour les gestionnaires de flottes.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.