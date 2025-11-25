Arval et Actua Formation s’associent pour améliorer la conduite des flottes d’entreprise

Arval, le loueur longue durée de BNP Paribas, a signé un partenariat avec Actua Formation pour lancer "Mon Coach Conduite". Cette offre d'apprentissage individualisé a pour objectif de faciliter la prise en main des véhicules des flottes d’entreprise afin d’améliorer la décarbonation des trajets.

"Mon Coach Conduite" propose un cours individualisé avec un formateur d'Actua Formation dans le véhicule du collaborateur ou de la collaboratrice. ©Actua Formation

Rendre les trajets professionnels plus sûrs et plus responsables. Voici la promesse du nouveau partenariat entre Arval et Actua Formation. Le loueur longue durée de BNP Paribas s’est en effet associé à l’organisme reconnu pour son réseau de formateurs qualifiés, afin de lancer l’offre "Mon Coach Conduite".

Cette session de formation individualisée a pour objectif de faciliter la prise en main des véhicules des flottes d’entreprise puisqu’elle se passe directement dans la voiture du collaborateur ou de la collaboratrice. Présent à bord, le formateur d’Actua Formation peut ainsi identifier les habitudes de conduite et optimiser certaines techniques pour réduire la consommation d’énergie et prévenir les risques routiers.

"La décarbonation des flottes automobiles ne se joue pas seulement dans le choix du véhicule, mais aussi dans la manière dont il est utilisé au quotidien. Avec «Mon Coach Conduite», nous permettons aux entreprises de combiner impacts financiers liés au véhicule et à sa conduite, engagement environnemental et prévention des risques routiers", a réagi Caroline Lehericey, directrice marketing et digital d’Arval.

Mais l’offre met également l’accent sur l’appropriation des véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables par les collaborateurs. À travers une approche adaptée à ces nouvelles motorisations, l’employé est alors formé à la prise en main du véhicule, la compréhension du fonctionnement du moteur électrique ou hybride, la régénération et la recharge de la batterie ainsi que la gestion de l’autonomie kilométrique. Une option complémentaire est aussi disponible pour la mise en pratique de la recharge, l’utilisation des câbles de recharge, le temps de charge et la puissance de charge.

Si ces différents modules de formation permettent de faciliter l’adoption des véhicules électrifiés, ils permettent également à l’entreprise de baisser les consommations de sa flotte, de réduire ses émissions de CO₂, d’optimiser les impacts financiers du véhicule (maintenance, pneumatiques…), mais aussi d’améliorer la sécurité et le confort de conduite.

"Nous sommes fiers de ce partenariat avec Arval, qui s’inscrit au croisement des enjeux RH, environnementaux et réglementaires. En associant nos expertises, nous permettons aux entreprises de répondre à leurs obligations légales en matière de formation afin de faciliter leur transition énergétique et technologique tout en optimisant le coût de détention de leurs véhicules", commente de son côté David Raffin, directeur général d’Actua Formation.