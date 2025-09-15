Arval accélère sur l’électrique mais freine sur ses bénéfices

Publié le 15 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Le loueur longue durée de BNP Paribas a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2025. Malgré une chute de 49 % de son bénéfice net, Arval est parvenu à augmenter de 42,6 % le nombre de véhicules 100 % électriques au sein de sa flotte, à 295 026 unités.

Au premier semestre 2025, Arval comptabilise 295 025 véhicules électriques, soit une hausse de 42,6 % par rapport à fin juin 2024. ©Arval

Arval vient de publier ses résultats financiers pour le premier semestre 2025. Grâce à la croissance de son activité, le spécialiste de la location longue durée (LLD) a vu ses revenus bruts augmenter de 10,1 % en un an, à 10,5 milliards d’euros. En revanche, son bénéfice net a pratiquement été divisé par deux (-49 %) par rapport au premier semestre 2024, pour s’établir à 351,4 millions d’euros. Une lourde chute qu’Arval explique en partie par un effet de base encore défavorable sur les ventes de véhicules. BNP Paribas sur les rangs pour le rachat d’Athlon "Le résultat opérationnel brut enregistre la forte hausse des marges financière et de service en lien avec la hausse des encours, mais son évolution est encore pénalisée ce semestre par un effet de base défavorable par rapport au niveau toujours particulièrement élevé au premier semestre 2024 du résultat des ventes de véhicules", souligne Alain van Groenendael, directeur général d’Arval, dans un communiqué. Une bonne dynamique sur les véhicules électrifiés Au premier semestre 2025, la flotte financée d’Arval atteint désormais 1 827 790 véhicules dans le monde, soit une croissance de 4,6 % par rapport à la même période de l’année dernière. Les clients professionnels comptent ainsi 1 202 798 véhicules à fin juin 2024 (+3,4 %), tandis que le segment retail représente 581 470 unités (+9,1 %). Enfin, la flotte d’Arval Flex, destinée à une souscription flexible en moyenne durée, s’élève à 43 522 voitures, en baisse de 16 % en un an. Mais Arval s’est surtout fait remarquer par la forte croissance du nombre de véhicules électrifiés au sein de sa flotte. Cette dernière compte 631 014 véhicules hybrides et électriques au premier semestre 2025, ce qui correspond à une hausse de 23,7 % par rapport à fin juin 2024. Si l’on se concentre uniquement sur les véhicules 100 % électriques, ceux-ci progressent de 42,6 %, à 295 025 unités. Arval accompagne les entreprises dans la décarbonation de leur flotte Ce bond fulgurant s’explique en partie par les partenariats signés par Arval, notamment avec Nissan et Maxus, permettant au loueur d’enrichir son offre et de renforcer sa présence internationale. Arval se rapproche donc de l’objectif qu’il s’est fixé dans le cadre de son futur plan stratégique Arval Beyond. Le loueur longue durée de BNP Paribas souhaite en effet atteindre la barre des deux millions de véhicules sous contrat dans le monde en 2026, dont 400 000 seraient 100 % électriques.

