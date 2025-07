Arval accompagne les entreprises dans la décarbonation de leur flotte

Le loueur longue durée de BNP Paribas enrichit son offre de services pour faciliter l’adoption de véhicules électriques. Les clients d’Arval auront donc accès à de nouvelles fonctionnalités, comprenant notamment des options supplémentaires, pensées pour répondre aux défis de la recharge en itinérance.

Pour rappel, Arval s’est fixé l’objectif d’atteindre 400 000 véhicules électriques en location dans le monde d’ici à fin 2026. ©Arval

Arval souhaite accompagner les entreprises dans leur transition vers la mobilité électrique. Le loueur longue durée, filiale de BNP Paribas, annonce pour cela le lancement de nouveaux services visant à lever certains freins à l’adoption des véhicules électriques, notamment en termes de recharge en itinérance.

Car selon le dernier baromètre Flottes et Mobilité de l'Arval Mobility Observatory, fondé sur plus de 8 000 entretiens avec des gestionnaires de flotte, le manque de bornes de recharge constitue toujours la principale contrainte à l’utilisation des véhicules électriques.

Des solutions pour faciliter l’adoption d’un véhicule électrique

Ces nouveaux services proposés par Arval incluent d’abord la carte Arval Energy. Celle-ci donne accès à plus de 850 000 points de recharge à travers l’Europe, ainsi qu’à des services en station, comme le lavage par exemple, simplifiant ainsi la gestion des dépenses avec des factures consolidées. Cette solution est déjà disponible dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Hongrie et la Slovaquie, et est en phase de déploiement en France.

Pour compléter la carte Arval Energy, l’application MyArval propose également un planificateur d’itinéraire pour les véhicules électriques. Cet outil planifiera les trajets optimaux vers les bornes de recharge en fonction des spécificités du véhicule (niveau de charge, autonomie). Déjà proposé en Belgique et en Autriche, ce service sera prochainement déployé en France pour les conducteurs de véhicules électriques, détenteurs de la carte Arval Energy, via l’application MyArval.

En parallèle, Arval expérimente le câble intelligent NRGkick, en collaboration avec la start-up DiniTech. Cette solution innovante offre une alternative aux bornes de recharge classiques, en intégrant un ensemble de fonctionnalités, telles que la programmation des horaires de charge, le réglage de la puissance, la remontée des consommations ou encore la protection contre les surtensions. Compatible avec une prise renforcée, y compris domestique, cette innovation est pour l’heure encore en phase de test en Autriche.

Enfin, la solution My Arval Fleet Manager s’enrichit désormais de données directement récupérées des véhicules à la route grâce à la télématique. Les gestionnaires de flotte peuvent dorénavant suivre les émissions de CO₂ selon les données réelles d’usage (consommation d’énergie, kilométrage), la fréquence des recharges électriques, repérer les véhicules sous-utilisés et cibler les modèles thermiques pouvant être remplacés par des électriques.

"L’avenir de la mobilité durable ne repose pas uniquement sur le nombre de bornes, mais sur des solutions plus intelligentes et accessibles. Grâce à une large gamme de nouveaux services, Arval permet aux entreprises de gérer facilement la recharge en itinérance et d’accélérer la décarbonation de leurs flottes. Arval est à leurs côtés à chaque étape vers un avenir plus durable", déclare Sarah Roussel, directrice générale d’Arval France.