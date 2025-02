Actua Formation lance un écosystème inédit autour de la gestion de flotte

Publié le 20 février 2025 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

Le spécialiste de la formation à l’écoconduite et à la prévention routière annonce le lancement de People, Fleet, Carbon & Mobility Ecosystem. Un consortium réunissant Solucar, Impact, Connect Driver Solutions et Actua Formation dont le but est d’accompagner les entreprises.

People, Fleet, Carbon & Mobility Ecosystem rassemble Solucar, Impact, Connect Driver Solution et Actua Formation pour accompagner les professionnels. ©Le Journal des Flottes-Jean-Baptiste Kapela

Un pour tous et tous pour un ! Actua Formation, l’entreprise spécialisée dans la formation à l’écoconduite et à la prévention des risques routiers, annonce la création de People, Fleet, Carbon & Mobility Ecosystem. Un écosystème réunissant quatre entités complémentaires : Solucar, Impact, Connect Driver Solutions et, bien sûr, Actua Formation. Actua Formation sur le point de racheter son principal concurrent Cette nouvelle entité s’est donné pour objectif d’accompagner les gestionnaires de flotte avec une approche à 360° de la mobilité. Cela comprend de l’analyse, ou encore du conseil stratégique, à la mise en œuvre opérationnelle. Chaque membre de ce quatuor à un rôle spécifique à jouer pour permettre aux professionnels de réaliser une transition vers une mobilité décarbonée. Un accompagnement à 360° Comment People, Fleet, Carbon & Mobility Ecosystem se concrétisent pour les entreprises ? Actua Formation assure l’accompagnement des salariés pour leur enseigner l’écoconduite, permettant de réduire les émissions de CO2 et les coûts liés à la consommation, tout en assurant leur sécurité dans le respect des enjeux réglementaires. De son côté, Solucar assurera l’audit et le déploiement de plans d’action personnalisés pour permettre aux entreprises d’inclure des véhicules bas carbone dans leur flotte. L'écoconduite, un allié pour décarboner les flottes ? Impact, pour sa part, aidera les sociétés à repenser leur politique de mobilité en leur permettant d’inclure la mobilité douce comme l’autopartage ou la mobilité à l’usage. Pour finir, Connect Driver Solutions propose une offre télématique qui ne nécessite pas d’installation de boîtier, dont les données sont accessibles via un dashboard. Cet outil assure une meilleure visibilité sur la transition écologique et sur les économies réalisables.

