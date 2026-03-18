Le groupe Dubreuil en passe de reprendre toutes les activités de Bernis Trucks

Le groupe Dubreuil serait en passe d'acquérir Bernis Trucks et ses filiales Bernis Trucks Lease et Services location proximité (SLP). Un communiqué de l'Autorité de la concurrence nous informe de cette opération en cours. Le dépôt des observations des tiers peut être réalisé jusqu'au 30 mars prochain.

Bernis Trucks est distributeur et réparateur agréé Renault Trucks et Iveco Bus. L'entreprise compte dix concessions Renault Trucks réparties dans quatre départements centraux. Elles sont situées à Limoges (62), Guéret (23), Niort (79), Chail (79), Thouars (79), Bressuire (79), Parthenay (79), Poitiers (86), Châtellerault (86) et Montmorillon (86). On recense aussi trois espaces VU Renault Trucks à Limoges, Poitiers et Thouars, et un atelier Bernis Trucks multimarques à Loudun (86). L'entreprise compte au total près de 300 salariés.

Une première reprise en 2019

En 2019, le groupe Dubreuil avait déjà repris cinq sites vendéens de Bernis Trucks : à Challans, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne et Montaigu. Une opération qui a donné naissance à Startrucks, qui opère donc comme concessionnaire Renault Trucks dans la région en tant que filiale du groupe Dubreuil.

Sollicité par nos soins, le groupe Dubreuil, qui était 19e du dernier classement des 100 premiers groupes de distribution automobiles du Journal de l'Automobile, n'a pour le moment pas souhaité apporter plus de précisions sur ce sujet. Bernis Trucks, de son côté, n'a pas encore donné suite à nos appels.