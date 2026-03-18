Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Le groupe Dubreuil en passe de reprendre toutes les activités de Bernis Trucks

Publié le 18 mars 2026

Par Florent Le Marquis
2 min de lecture
Sept ans après avoir repris cinq concessions Bernis Trucks en Vendée, le groupe Dubreuil s'apprête à prendre le contrôle exclusif de la société et de ses filiales, selon l'Autorité de la concurrence. Bernis Trucks compte dix concessions Renault Trucks dans le centre de la France.
Bernis Trucks compte dix concessions Renault Trucks en France, comme ici à Guéret (23). ©Bernis Trucks
Bernis Trucks compte dix concessions Renault Trucks en France, comme ici à Guéret (23). ©Bernis Trucks

Le groupe Dubreuil serait en passe d'acquérir Bernis Trucks et ses filiales Bernis Trucks Lease et Services location proximité (SLP). Un communiqué de l'Autorité de la concurrence nous informe de cette opération en cours. Le dépôt des observations des tiers peut être réalisé jusqu'au 30 mars prochain.

 

Bernis Trucks est distributeur et réparateur agréé Renault Trucks et Iveco Bus. L'entreprise compte dix concessions Renault Trucks réparties dans quatre départements centraux. Elles sont situées à Limoges (62), Guéret (23), Niort (79), Chail (79), Thouars (79), Bressuire (79), Parthenay (79), Poitiers (86), Châtellerault (86) et Montmorillon (86). On recense aussi trois espaces VU Renault Trucks à Limoges, Poitiers et Thouars, et un atelier Bernis Trucks multimarques à Loudun (86). L'entreprise compte au total près de 300 salariés.

 

Une première reprise en 2019

 

En 2019, le groupe Dubreuil avait déjà repris cinq sites vendéens de Bernis Trucks : à Challans, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne et Montaigu. Une opération qui a donné naissance à Startrucks, qui opère donc comme concessionnaire Renault Trucks dans la région en tant que filiale du groupe Dubreuil.

 

Sollicité par nos soins, le groupe Dubreuil, qui était 19e du dernier classement des 100 premiers groupes de distribution automobiles du Journal de l'Automobile, n'a pour le moment pas souhaité apporter plus de précisions sur ce sujet. Bernis Trucks, de son côté, n'a pas encore donné suite à nos appels.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Lucid nomme son premier distributeur en Europe

Lucid nomme son premier distributeur en Europe

Le groupe Clim se développe en Dordogne

Le groupe Clim se développe en Dordogne

Présidence de Mobilians : trois candidats en lice

Présidence de Mobilians : trois candidats en lice

Du mono au multimarque, la belle trajectoire du groupe Bernier

Du mono au multimarque, la belle trajectoire du groupe Bernier

Sipa : Phillipe Beaugé remplace Hubert Gérardin à la direction générale

Sipa : Phillipe Beaugé remplace Hubert Gérardin à la direction générale

Distributeur Fiat et Suzuki à Agen, le groupe Pujol est en redressement judiciaire

Distributeur Fiat et Suzuki à Agen, le groupe Pujol est en redressement judiciaire

Laisser un commentaire

cross-circle