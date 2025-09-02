Poids lourd : Scania va supprimer 750 emplois

Le fabricant de poids lourds et de bus vient d'annoncer la suppression de 750 postes en Suède. Scania dit vouloir adapter son organisation aux nouvelles conditions de marché. Ce dernier est en baisse de plus de 15 % en Europe au premier semestre 2025.

Scania va réduire ses effectifs en Suède. ©Scania

Il ne se passe pas une semaine sans une annonce de suppression de postes. Ces derniers jours, Lotus, qui réduit la voilure au Royaume-Uni, et l'équipementier allemand Schaeffler, qui ferme un site en Allemagne, en étaient les exemples.

Aujourd'hui, il s'agit de Scania, dans l'univers du poids lourd. "La société adapte son organisation pour répondre aux conditions actuelles et aux besoins futurs. Cela concerne 750 postes en Suède", a indiqué l'entreprise.

Le fabricant suédois dit s'adapter "aux nouvelles conditions de marché." Scania ne précise pas quelles sont celles-ci qui justifient cette décision.

Mais Traton avait dit en juillet que le nombre de véhicules vendus avait baissé de 4 % au premier semestre et qu'il devait faire face à l'attentisme de ses clients aux États-Unis en raison des droits de douane. Ses résultats avaient également souffert de l'appréciation de la couronne suédoise.

Les suppressions d'emplois concernent 400 personnes du département ressources humaines et 300 dans des unités commerciales. Scania emploie 59 000 salariés dans le monde.

Comme dans l'automobile, la transition électrique conjuguée à la compétitivité est aussi un enjeu majeur dans le poids lourd. Daimler Truck avait annoncé la suppression de 5 000 postes en Allemagne d'ici 2030.

Le monde du poids lourd semble aussi entamer un mouvement de concentration, avec notamment la fusion de Hino et Mitsubishi Fuso ou encore le rachat d'Iveco Group par Tata Motors.

Baisse du marché en Europe

Au premier semestre 2025 en Europe, les poids lourds affichent une baisse de 15,4 %, à 155 367 unités. Tous les grands marchés sont touchés par ce repli. L’Allemagne enregistre une chute spectaculaire de 27,5 %, tandis que la France recule de 18,8 %.

L’Espagne et l’Italie suivent la même tendance (-13,6 % et -13,3 %). Ces chiffres témoignent de la fragilité de la demande, dans un contexte marqué par la hausse des coûts d’exploitation et les incertitudes économiques.

Le segment des bus et cars résiste mieux, avec une baisse plus limitée (-4,4 %, soit 18 123 unités). Les disparités nationales sont toutefois importantes : l’Italie chute de 24,5 %, la France de 8 %, alors que la Suède (+222,4 %) et la Belgique (+76,7 %) connaissent une dynamique exceptionnelle.