Iveco passe sous pavillion indien

L'indien Tata Motors a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir le constructeur italien de camions et de bus Iveco Group. La transaction est évaluée à 3,8 milliards d'euros, excluant l'activité de défense d'Iveco, cédée à l'Italien Leonardo pour 1,7 milliard d'euros.

Le groupe Iveco vient d'être cédé à l'indien Tata. ©Adobe Stock

C’est un basculement historique pour l’un des derniers vestiges industriels de l’ancienne galaxie Fiat. Le groupe italien Iveco, spécialisé dans les poids lourds, autobus et moteurs, va passer sous contrôle indien, tandis que sa division militaire restera entre mains italiennes.

Pour la partie militaire, Iveco Group a officialisé la cession d’Iveco Defence Vehicles (IDV) à Leonardo, le champion national de la défense, pour un montant valorisant cette activité à 1,7 milliard d’euros. Une décision en partie dictée par le gouvernement Meloni, qui a exercé son droit de veto afin d’éviter une vente à l’étranger – la France, via le groupe franco-allemand KNDS, s’était montrée intéressée.

Mais IDV ne représente qu’une fraction (6 %) des revenus annuels du groupe, qui a généré 15,3 milliards d’euros en 2024. Le cœur du sujet se joue ailleurs : peu après l’annonce de la vente à Leonardo, Iveco a confirmé que le reste de ses activités – camions, bus, moteurs – allait être cédé à Tata Motors, acteur majeur de l’industrie indienne, déjà propriétaire de Jaguar Land Rover.

Tata accélère son ancrage en Europe

Pour s’offrir cet ensemble industriel, Tata déboursera environ 3,8 milliards d’euros. En retour, le groupe renforce sa présence en Europe et enrichit son portefeuille technologique, notamment dans les domaines du transport durable. L'opération prévoit aussi l'acquisition de la participation de 27 % détenue par Exor NV, la holding de la famille Agnelli, dans Iveco Group.

L’entreprise indienne voit ainsi s’ouvrir de nouvelles perspectives sur le Vieux Continent, où Iveco réalise les trois quarts de ses ventes. La présence industrielle du groupe italien y est en effet solide : 36 000 employés, 19 usines, 31 centres de R&D.

Un ancrage industriel fort en France

En France, Iveco joue un rôle de premier plan dans la fabrication d’autobus, avec notamment l’usine d’Annonay (07), héritée d’Irisbus, et les installations Heuliez Bus à Rorthais (79). Le site de Bourbon-Lancy (71) complète ce maillage avec la production de moteurs et transmissions.

"Ensemble, Iveco et l'activité véhicules utilitaires de Tata Motors réaliseront un chiffre d'affaires combiné d'environ 22 milliards d'euros, réparti entre l'Europe (environ 50 %), l'Inde (environ 35 %) et les Amériques (environ 15 %)", a précisé le communiqué. L'entité créée ambitionne de devenir "un acteur mondial du secteur des véhicules utilitaires", selon un communiqué commun des deux groupes, et bénéficierait "d'une présence mondiale significative" avec des ventes de plus de 540 000 unités par an.