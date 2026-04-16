Top 300 des distributeurs européens : les groupes français en force

Le classement annuel du cabinet ICDP concernant les 300 premiers distributeurs offre, cette année encore, une photographie éclairante du paysage européen de la distribution automobile. Si leur croissance ralentit, leur influence reste déterminante.

Premier constat : le poids économique des 300 principaux groupes continue de croître. Leur chiffre d’affaires cumulé atteint 322 milliards d’euros, en progression de 5 % seulement sur un an — loin des +15 % enregistrés précédemment. Pour autant, leur emprise reste massive. Ces groupes contrôlent plus d’un tiers des points de vente du continent et réalisent 34 % des immatriculations de voitures neuves en Europe élargie.

Dans le même temps, ces groupes exploitent plus de 17 000 points de vente (+4 %). Si les groupes ne multiplient pas les marques – onze en moyenne, un chiffre stable –, ils renforcent leur présence physique avec davantage de concessions, avec 57 points de vente en moyenne. Résultat : des réseaux plus denses, plus puissants, et une capacité accrue à peser sur les constructeurs.

Le seuil d’entrée progresse lui aussi sensiblement, avec un 300e acteur désormais à 300 millions d’euros de chiffre d'affaires, contre 270 millions un an plus tôt.

Des groupes français en grande forme

Cette dynamique profite particulièrement aux distributeurs français, très visibles dans cette édition. Plusieurs groupes enregistrent des progressions spectaculaires, à l’image de Como, Team Colin, Lecluse Automobiles ou Sipa, tous en forte expansion grâce à leurs partenariats respectifs avec Mercedes, Toyota, le groupe Volkswagen ou encore Stellantis et BYD.

Source : ICDP

Le développement passe aussi par l’international. Car Avenue illustre bien cette stratégie. Déjà implanté au Luxembourg et en Belgique, le groupe a franchi une nouvelle étape début 2025 en entrant sur le marché allemand via une importante acquisition au sein du réseau Renault.

Des Français tournés vers l'international

Même logique pour RCM, qui étend progressivement son empreinte en Europe, avec une récente implantation en Pologne. L’objectif est clair : changer d’échelle dans les prochaines années.

Au total, la France reste le pays le plus représenté du classement avec 71 groupes, soit trois de plus que l’année dernière. Une présence renforcée, alors même que d’autres marchés connaissent des recompositions plus brutales.

Source : ICDP

C’est notamment le cas du Royaume-Uni. Toujours troisième derrière l’Allemagne, le pays voit pourtant son tissu de distributeurs se contracter. En cause : une vague de rachats par des groupes nord-américains. Certaines enseignes historiques ont ainsi fortement reculé dans le classement après des cessions d’activités, à l’image d’Inchcape ou de Rybrook. Résultat : huit acteurs britanniques ont disparu du top 300.

À l’inverse, d’autres pays gagnent en visibilité. L’Italie consolide sa quatrième place, portée notamment par la croissance d’Intergea. Mais c’est surtout la Pologne qui se distingue en intégrant le top 5, devant les Pays-Bas, grâce à l’émergence de nouveaux groupes.

Les Chinois bousculent le marché

En parallèle de ces mouvements géographiques, le classement met en lumière une autre transformation majeure : l’arrivée rapide de nouveaux constructeurs, en particulier chinois, dans les réseaux européens.

La marque MG Motor est représentée par 92 groupes du top 300, même si la croissance de son maillage a ralenti au cours des derniers mois. De son côté, BYD est exploité par 70 opérateurs du classement et affiche, avec Chery (9 groupes), l’une des plus belles progressions en termes de représentation.

De même, Leapmotor, distribué par 43 groupes du top 300, doit sa croissance au partenariat avec Stellantis. Par ailleurs, Omoda & Jaecoo, exploités par 38 groupes, Maxus (27), XPeng (19), Great Wall (14) et Geely (6) ont rapidement étendu leur présence en Europe.

Cette évolution s’accompagne d’un renouvellement régulier du classement : une trentaine de groupes est sortie cette année, remplacée par de nouveaux entrants. Certains mouvements sont structurants, comme l’intégration de Pendragon et Jardine au sein de Lithia Driveway, désormais quatrième acteur européen.

La concentration du secteur se poursuit

Derrière ces ajustements, une tendance de fond se confirme : la concentration du secteur. Selon ICDP, les groupes les plus importants devraient continuer de croître, à la fois par de nouvelles acquisitions et par du développement interne. À l’inverse, les acteurs intermédiaires sont plus exposés à la concurrence et pourraient progressivement céder leur place à de nouveaux entrants atteignant le seuil des 300 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Pour autant, cette expansion reste majoritairement domestique. Les opérations transfrontalières existent, mais demeurent limitées. La croissance se joue encore largement sur les marchés nationaux, même si certains groupes cherchent à s’internationaliser de manière ciblée.

Enfin, l’évolution des portefeuilles de marques constitue un autre indicateur clé. ICDP observe une montée en puissance des marques premium, tandis que des groupes comme Stellantis ou Renault sont légèrement moins représentés qu’auparavant. À court terme, l’arrivée de nouveaux constructeurs devrait élargir l’offre proposée par les distributeurs. Mais à plus long terme, cette diversité pourrait se rationaliser.