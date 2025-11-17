Car Avenue se renforce en Allemagne avec Renault

Publié le 17 novembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Le groupe présidé par Stéphane Bailly vient d’annoncer l'acquisition de l'opérateur allemand AGS qui distribue Renault et Dacia dans la région de Sarrebruck. Car Avenue poursuit ainsi son développement outre-Rhin avec les marques du constructeur français.

Le groupe Car Avenue vient de reprendre le groupe allemand AGS qui distribue les marques Renault et Dacia, sur trois sites, dans la région de Sarrebruck. ©Car Avenue

Après le rachat du groupe REMS au printemps dernier, le groupe Car Avenue investit à nouveau en Allemagne en prenant le contrôle d'Auto Galerie Saar GmbH (AGS) qui distribue les marques Renault et Dacia dans la région de Sarrebruck. "Cette acquisition marque une nouvelle avancée dans sa stratégie de développement au cœur de l’Europe et au sein de la grande région, espace transfrontalier de 18 millions d’habitants" indique le groupe de distribution français présidé par Stéphane Bailly. "L’arrivée d’AGS dans notre groupe conforte notre volonté de nous ancrer durablement en Allemagne et renforce notre collaboration avec les marques Renault et Dacia" ajoute également Amaury de Bourmont, directeur général de Car Avenue. Distribution : des réseaux européens en pleine mutation L'actionnaire actuel du groupe AGS, Peter Hammerschmitt, restera dans l’entreprise en tant que directeur. Il poursuivra le développement de l’activité aux côtés de Peter Feldscher, directeur général de Car Avenue Germany. "Le secteur automobile évolue rapidement. Rejoindre un groupe solide, capable de générer des synergies et de relever les défis de demain, s’est imposé comme une évidence", a indiqué Peter Hammerschmitt. "Car Avenue s’est révélé être un partenaire de grande qualité, humain et engagé. Cette intégration est une étape logique pour notre entreprise, et je suis ravi de poursuivre cette aventure avec eux." AGS a été fondé en 1976 et exploite trois sites Renault Dacia en Sarre. Le groupe compte 50 collaborateurs et a généré un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Quant à Car Avenue, il est le neuvième groupe de distribution français selon notre Top 100 au regard de son chiffre d'affaires de deux milliards enregistré en 2024. Durant cet exercice, il a écoulé plus de 33 000 VN en 2024 (+13,8 %) et 22 000 VO (+11,7 %). Il distribue 34 marques. Cliquez ici pour retrouver notre numéro dédié aux 100 premiers groupes de distribution en France

