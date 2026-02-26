Avec la Pologne, RCM renforce sa présence en Europe de l'Est

Après la République tchèque, le groupe vendéen RCM poursuit son développement en Europe de l'Est. Il vient en effet de reprendre la société Inter-Car Silesia, fondée il y a 25 ans par Robert Pakosz. Cet important distributeur Mercedes-Benz est basé dans la région de Katowice en Pologne, dixième ville du pays et capitale de la Silésie.

Les deux concessions sont précisément situées à Ruda Śląska et Świerklany, près de la ville de Rybnik. En 2025, Inter-Car Silesia a commercialisé environ 2 200 véhicules Mercedes-Benz à travers ses deux concessions et dispose du panneau réparateur agréé dans le poids lourd.

La première rencontre entre Inter-Car Silesia et le Groupe RCM remonte à deux ans et s’est concrétisée par la signature d’un compromis à l’été 2025. Hier, à Katowice, en présence des conseils et partenaires, le closing et la passation officielle ont été réalisés "dans un esprit de continuité et de confiance".

Une histoire qui a commencé il y a deux ans

"Je suis très satisfait du déroulement de l’ensemble du processus, de la transparence des échanges, ainsi que du fait qu’Inter-Car Silesia intègre le groupe RCM, un acteur de référence sur le marché européen, a déclaré Robert Pakosz, qui part à la retraite, laissant à sa fille les concessions Volvo et BYD. La philosophie entrepreneuriale portée par Ronan Chabot est en cohérence avec les valeurs que j’ai défendues et mises en œuvre au fil des années. »

"Nous retrouvons en Pologne ce que nous avons connu dans les années 1990 en France, un dynamisme du marché très fort avec un vrai amour de l'automobile, indique Ronan Chabot, président du groupe RCM. Avec 670 000 immatriculations, la Pologne est en effet le sixième marché européen et connait une progression de 8 %. "Il s'agit d'une très belle affaire que nous allons continuer à faire grandir en apportant notre expérience dans le marketing et le financement", poursuit-il.

Un des groupes les plus performants du réseau Mercedes-Benz

Avec cette opération, RCM poursuit le déploiement de son réseau SAGA en Europe Centrale, confirmant le rôle stratégique de la Pologne dans son développement régional après l’acquisition des succursales de Prague en 2023. Le groupe français, numéro un sur le sujet de la performance, en France et en République tchèque, deuxième en Suisse et troisième en Belgique, a été accompagné tout le long du processus par le constructeur.

En Europe, en 2025, RCM a vendu 20 300 véhicules, "110 % de nos objectifs", souligne Ronan Chabot. En République tchèque, sa dernière acquisition en Europe de l'Est, il a commercialisé 2 000 véhicules, soit un tiers des ventes de Mercedes-Benz dans le pays.