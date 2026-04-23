Bernard Hory, fondateur du groupe Midi Auto, est décédé

Entrepreneur discret mais figure reconnue de la distribution automobile, Bernard Hory s’est éteint. Fondateur du groupe Midi Auto, il avait bâti en près de cinquante ans un acteur majeur du réseau PSA puis Stellantis.

C’est en 1975 que Bernard Hory fait ses premiers pas dans la distribution automobile, avec la reprise d’une concession Citroën à Digne-les-Bains (04). À partir de ce point de départ, il construit progressivement un groupe qui s’étend sur plusieurs régions françaises.

Au fil des décennies, Midi Auto devient un acteur significatif du réseau PSA, puis Stellantis, en développant un maillage de concessions multimarques, principalement autour de Peugeot, Citroën et DS. Le groupe a fêté ses 50 ans en 2025.

Un groupe devenu poids lourd régional

Sous son impulsion, le groupe Midi Auto a connu une croissance continue pour atteindre près de 30 sites, environ 1 300 salariés et 646 millions d’euros de chiffre d’affaires. L’entreprise s’est imposée comme l’un des distributeurs importants du constructeur en France, notamment pour les marques historiques du groupe PSA.

Bernard Hory s’était également illustré ces dernières années par un bras de fer inédit avec PSA puis Stellantis. Opposé au constructeur sur des questions de distribution de pièces de rechange et d’organisation du réseau, il avait engagé une longue bataille juridique.

Ce conflit s’était conclu par un accord lui permettant de conserver ses activités au sein du réseau, confirmant sa détermination à défendre l’indépendance de son groupe.

Attaché au caractère familial de son entreprise, Bernard Hory avait organisé sa succession. Sa fille, Isabelle Hory, a repris la présidence du groupe, assurant la continuité de l’entreprise dans un contexte de transformation profonde de la distribution automobile. Olivier Beylot en est aujourd'hui le directeur général.

Le Journal de l'Automobile présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs.