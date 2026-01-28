Sébastien Caron rejoint le groupe BYmyCAR

Publié le 28 janvier 2026 ■ Par Damien Chalon ■ < 1 min de lecture

Le groupe BYmyCAR recrute Sébastien Caron au poste de directeur des opérations. Ce dernier quitte le groupe Stellantis au sein duquel il a évolué pendant plus de 20 ans, occupant récemment les postes directeur de Citroën France puis de directeur de Stellantis Pro One France.

Le groupe BYmyCAR recrute Sébastien Caron au poste de directeur des opérations. ©Citroën

Sébastien Caron rejoint la longue liste des cadres dirigeants du groupe Stellantis qui ont rejoint les rangs d’un groupe de distribution ces dernières années. En l’occurrence, il intègre le groupe BYmyCAR en qualité de directeur des opérations à compter de ce mois de janvier 2026. La concession BYmyCAR Mercedes de Villeneuve-Loubet inaugure la stratégie du groupe Cosmobilis L’annonce a été faite directement par Sébastien Caron sur le réseau social LinkedIn. Il quitte donc le groupe Stellantis après y avoir évolué pendant plus de 20 ans. Il a progressivement gravi les échelons, jusqu’à devenir directeur de Citroën France, de 2023 à 2025. Dernièrement, il occupait le poste de directeur de Stellantis Pro One France, la division en charge des véhicules utilitaires légers.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet