Charbel Abi Ghanem remplace Richard Tougeron à la tête de Nissan France

Publié le 22 avril 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

Le constructeur nippon vient d’officialiser l’arrivée de Charbel Abi Ghanem à la direction générale de Nissan France. En poste depuis le 1er avril 2026, il prend la relève de Richard Tougeron, tout en continuant d’assurer ses responsabilités à la tête de Nissan Turquie.

Charbel Abi Ghanem est le nouveau directeur général de Nissan France depuis le 1er avril 2026. ©Nissan

Depuis le 1er avril 2026, Charbel Abi Ghanem est le nouveau directeur général de Nissan France. Il a succédé à Richard Tougeron, qui a quitté la filiale hexagonale du constructeur pour se consacrer à de nouveaux projets. Charbel Abi Ghanem conserve en parallèle son rôle de directeur général de Nissan Turquie. Hamdy Elshantoury est nommé directeur commercial de Nissan France "Je retrouve mon pays de cœur qu’est la France, je suis enthousiaste et honoré de prendre la suite de Richard et de travailler de concert avec nos partenaires pour lancer cette kyrielle de nouveaux produits enthousiasmants et faire gagner la marque en France !", a réagi le principal intéressé à la suite de sa nomination. Soutenir l’offensive produits de Nissan Charbel Abi Ghanem s’appuie sur une expérience de quatorze années au sein de la marque sur diverses régions et dans différentes fonctions à travers le monde. Celle-ci lui permet aujourd’hui de s’appuyer sur de solides compétences opérationnelles tant sur les ventes, que l’après-vente, le développement réseau ou encore le marketing et la communication digitale. Nissan Juke, le nouveau joker électrique Il aura donc pour mission de renforcer l’orientation stratégique de la marque dévoilée il y a quelques jours, qui annonce notamment le lancement en Europe du nouveau Nissan Juke 100 % électrique en 2027. La troisième génération du crossover urbain viendra ainsi s’ajouter à une offensive produit déjà riche ces derniers mois, avec les lancements du nouveau Qashqai e‑Power, de la Micra, de la Leaf ou encore plus récemment du nouveau X‑Trail.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.