Nissan Juke, le nouveau joker électrique

Publié le 14 avril 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

La gamme européenne de Nissan s’enrichira au printemps 2027 avec le Juke électrique. Cette nouvelle génération du B-SUV sera assemblée en Angleterre, dans l’usine de Sunderland. La version hybride actuelle restera au catalogue.

La nouvelle génération du Nissan Juke sera 100 % électrique. ©Nissan

Depuis 2010 et deux générations, le Juke rend de fiers services à Nissan. Plus de 1,5 million d’exemplaires ont été vendus, faisant de ce B-SUV un élément incontournable de la gamme européenne du constructeur japonais, au même titre que le Qashqai. L’annonce d’une troisième génération suscite de ce fait un intérêt maximal. Celle-ci débarquera sur nos routes au printemps 2027. Hormis quelques clichés, peu d’éléments ont filtré à propos de cette nouvelle mouture. Assemblé à Sunderland La principale information, et non des moindres, est que ce nouveau Juke sera 100 % électrique et doté de la technologie V2G (vehicle-to-grid). Il reposera sur la plateforme CMF-EV, partagée avec Renault, et sera assemblé dans l’usine de Sunderland, en Angleterre, aux côtés du Qashqai et de la Leaf. Pour se démarquer, Nissan mise sur un design encore plus osé. Oubliez les surfaces lisses, ce Juke électrique n’est fait que d’angles et de jeux de tôlerie. La génération actuelle, qui restera au catalogue dans sa version hybride, apparaît bien fade en comparaison. Nissan lance la production de la nouvelle Leaf à Sunderland La gamme électrique de Nissan comptera donc un nouvel élément, en plus de la Micra, de la Leaf et de l’Ariya, sans oublier les utilitaires légers Townstar et Interstar. Le constructeur rappelle enfin qu’un modèle du segment A, cousin de la Renault Twingo, viendra également en renfort.

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